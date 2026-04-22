Hemfrid i Malmö söker personal med städerfarenhet.

2026-04-22


Vill du ha ett meningsfullt jobb i Malmö? Bli hemstädare hos Hemfrid

Tycker du om att skapa ordning och trivsel? Gillar du att arbeta självständigt och möta människor? Nu söker vi nya stjärnor till vårt team i Malmö - och du behöver ingen tidigare erfarenhet!
Hos oss är din inställning viktigast. Vi lär dig resten.
Därför ska du välja Hemfrid
Hos Hemfrid får du mer än bara ett jobb - du får trygghet, gemenskap och möjlighet att utvecklas.
Fast lön varje månad Tillsvidareanställning (50-85 %) Kollektivavtal och trygga villkor Försäkringar och tjänstepension Friskvårdsbidrag Betald utbildning inom hemstädning och service Möjlighet att utvecklas inom företaget Gratis mobilabonnemang Trevliga kollegor från hela världen
Vi satsar på dig - från första dagen.
Om jobbet
Som städare hos oss hjälper du människor att få ett rent, trivsamt och harmoniskt hem. Du arbetar självständigt och ansvarar för att kunden känner sig nöjd och trygg.
Arbetsuppgifter kan till exempel vara:

Dammsuga och dammtorka

Moppa golv och rengöra ytor

Tvätta, vika och stryka kläder

Byta lakan och bädda sängar

Göra det lilla extra som gör stor skillnad

Arbetstid: Måndag-fredag kl. 8-17 (Inga kvällar eller helger!)
Vem är du?
Vi söker dig som:

Har en positiv inställning och god servicekänsla

Tycker om att hjälpa andra

Är noggrann och pålitlig

Kan tala enkel svenska eller engelska

Har B-körkort och egen bil

Ingen tidigare städerfarenhet krävs - vi utbildar dig!

Om Hemfrid
Hemfrid är ett av Sveriges största företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper tusentals kunder varje vecka och sätter alltid kvalitet, trygghet och service i första rummet.

Bra att veta
Vi gör bakgrundskontroll

Du behöver svenskt personnummer eller samordningsnummer

Vill du göra skillnad varje dag?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team i Malmö!
Looking for a Meaningful Job in Malmö? Join Hemfrid as a Cleaner!
Do you enjoy creating order and a welcoming atmosphere? Do you like working independently and meeting new people?
We are now looking for new team members in Malmö - and no previous experience is required!
With us, your attitude matters most. We'll teach you the rest.

Why Choose Hemfrid?
At Hemfrid, you get more than just a job - you get security, community, and opportunities to grow.
Fixed monthly salary Permanent employment (50-85%) Collective agreement and secure employment terms Insurance and occupational pension Wellness allowance Paid training in home cleaning and service Opportunities to grow within the company Free mobile phone plan Friendly colleagues from all over the world
We invest in you - from day one.

About the Job
As a cleaner with us, you help people enjoy a clean, comfortable, and harmonious home. You work independently and are responsible for making sure the customer feels satisfied and safe.
Your tasks may include:

Vacuuming and dusting

Mopping floors and cleaning surfaces

Washing, folding, and ironing clothes

Changing bed linen and making beds

Doing the little extra that makes a big difference

Working hours: Monday-Friday, 8 am-5 pm (No evenings or weekends!)

Who Are You?
We are looking for someone who:

Has a positive attitude and strong service mindset

Enjoys helping others

Is careful and reliable

Can speak basic Swedish or English

Has a valid driver's license (B) and access to a car

No previous cleaning experience is required - we provide full training!

About Hemfrid
Hemfrid is one of Sweden's largest companies providing home services. We help thousands of customers every week, always focusing on quality, safety, and excellent service.

Good to Know
We conduct background checks

You must have a Swedish personal identity number or coordination number

Want to Make a Difference Every Day?
Submit your application today - we look forward to welcoming you to our team in Malmö !

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7301365-1961742".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Norra Vallgatan 80 (visa karta)
211 22  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9870611

