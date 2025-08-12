Heltidsjobb i Uddevalla!
2025-08-12
Vi söker dig som:
Behärskar det svenska språket till 100%
Kan jobba heltid Mån-Fre kl.12-21
Vill utvecklas inom försäljning
Är prickfri i polisens belastningsregister
Vi på Sector Alarm söker nya stjärnor som är i starten av sin karriär och vill utvecklas inom försäljning med andra unga - oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte. Vi lär dig allt du behöver kunna! Tror du på dig själv, så gör vi det också!
Vad kommer du göra?
Du kommer att ingå i ett team med ung kultur och boka och hålla i kundmöten där du tillsammans med kunden går igenom våra tjänster och hittar den bästa lösningen för deras hem och trygghet. Ditt jobb gör faktiskt skillnad - du hjälper familjer runt om Trestad att få en säkrare vardag.
Vem söker vi?
Det viktigaste för oss är vem du är - inte vad du har gjort tidigare. Har du rätt inställning, driv och är nyfiken på att lära dig, så har du grymma förutsättningar att lyckas här. Du får dessutom daglig coaching och stöd från din teamledare och kollegor.
Låter detta som något för dig?
Toppen! Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Detta är ett heltidsjobb.

Sector Alarm AB
https://www.sectoralarm.se
451 30 UDDEVALLA
