Heltidsjobb i Göteborg!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Göteborg
Letar du efter ett heltidsjobb? Är du i början av din jobbkarriär och nyfiken på försäljning?
Då har du hittat rätt!
Vi på Sector Alarm söker dig som är i starten av din karriär och vill utvecklas inom försäljning med andra unga - oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte. Vi lär dig allt du behöver kunna! Tror du på dig själv, så gör vi det också!
Vad kommer du göra?
Du kommer att boka och hålla i kundmöten, där du tillsammans med kunden går igenom våra tjänster och hittar den bästa lösningen för deras hem och trygghet. Ditt jobb gör faktiskt skillnad - du hjälper familjer runt om Göteborg att få en säkrare vardag.
Vem söker vi?
Det viktigaste för oss är vem du är - inte vad du har gjort tidigare. Har du rätt inställning, driv och är nyfiken på att lära dig, så har du grymma förutsättningar att lyckas här. Du får dessutom daglig coaching och stöd från din teamledare och kollegor.
Vad vi vill att du har:
Du behärskar det svenska språket flytande
Du har ett prickfritt belastningsregister
Du kan jobba heltid Måndag-Fredag, kl. 12-21
Låter detta som något för dig?
Toppen! Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), https://www.sectoralarm.se
Fabrikstorget 1 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Jobbnummer
9565745