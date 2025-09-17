Heltid terminalarbetare Göteborg
2025-09-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du noggrann, stresstålig och trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo? Nu söker vi terminalarbetare till vår kund i Göteborg med start i oktober!
Nu söker vi drivna och engagerade terminalarbetare till vår kund i Göteborg. Du kommer vara anställd av oss på StudentConsulting, men arbeta som uthyrd konsult hos kunden.
Som terminalarbetare arbetar du med manuell sortering på en brevterminal, där noggrannhet, fokus och stresstålighet är avgörande för att arbetet ska flyta på effektivt. Rollen kombinerar både fysiska och tekniska moment. Du arbetar praktiskt med sortering och maskiner samtidigt som du hanterar datorstyrda system.
Arbetstiderna är främst måndag-fredag 06:00-14:00. Planerad start för tjänsten är i oktober.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen som terminalarbetare ser vi att du är noggrann, strukturerad och har förmåga att arbeta i ett högt tempo utan att tappa fokus. Du trivs med fysiskt arbete, har god arbetsmoral och är inte rädd för att ta i när det behövs.
För att vara aktuell till tjänsten ser vi att du:
• Har goda kunskaper i Svenska, i både tal och skrift.
• Är minst 18 år och har en gymnasieexamen.
Platserna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så du är välkommen med din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9513414