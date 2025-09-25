Helpdesk till myndighet i Borlänge
2025-09-25
Har du dokumenterad erfarenhet av tekniska stöd- och förvaltningssystem? Då har vi det perfekta uppdraget för dig! Varmt välkommen med din ansökan, redan idag. Om uppdraget
Vår kund en myndighet i Borlänge är i behov av 2 st. helpdesk, där man kommer att arbeta med att vara en del av BATMAN och VViS helpdesk.
BATMAN är ett bro- och tunnelhanteringssystem BATMAN har ca 100 000 konstruktioner och ca 2500 användare. I uppdraget ingår det att vara ett adminstrativt stöd för BATMAN helpdesk. Där ingår bland annat hantering av behörighetsansökningar samt att utföra enklare uppgifter och svara på frågor från användare. Man kommer att få en utbildning i aktuella förvaltningssystem.
VViS är en verksamhet för mätning, insamling och presentation av väder och väglag för underhåll och trafikledning av väg. Där vår kund ansvar för etablering, drift och förvaltning av VViS-mätstationer. Drift, underhåll och reinvestering av de fysiska mätstationerna leds av utsedda projektledare, och utförs med hjälp av kontrakterade entreprenörer (servicetekniker), med ansvar för var sitt geografiska område. VViS-förvaltningen ställer krav på serviceorganisationen för att garantera mätvärdeskvalitet och hög driftsäkerhet. För tekniker utgör VViS support first line support, och hjälper till med felsökning i system, felanmälan och materialbeställngar.
Man kommer att få en utbildning i aktuella förvaltningssystem
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia
Startdatum: 1 mars 2026 Slutdatum: 30 juni 2028 Omfattning: 100% Plats: På plats vid kontoret i Borlänge Dina arbetsuppgifter
I rollen som helpdesk kommer du att arbeta med bland annat:
Dokumentera erfarenheter och delge dem till VViS Förvaltningen
Hantera larm och felanmälningar, besluta om samt utföra åtgärder utifrån strategier och instruktioner från VViS förvaltningen
Remote felavhjälpning där så är möjligt, tex omstart av givare, skifta till fungerande yttempgivare
Felanmäla till NOC (Trafikverkets driftcentral för IT) samt agera och samverka till-sammans med dem.
Skapa arbetsorder
Stödja servicetekniker i samband med avhjälpande och förebyggande underhåll samt reinvesteringar (kommer att bli i mindre omfattning). Servicetekniker har genomgått utbildningar och skall i grunden vara självgående och lösa uppgifter på egenhand
Ta emot beställningar, via telefon eller vvissupport@trafikverket.se
, av material från servicetekniker
Beställa frakt/transport Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Eftergymnasial teknisk utbildning om minst två år eller motsvarande yrkeserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av tekniska stöd- och förvaltningssystem
Goda kunskaper både skriftligt och muntligt i svenska och engelska
Goda kunskaper i MS Word och MS Excel
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 16 oktober
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070- 884 96 00
