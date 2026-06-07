Helgarbetare- Lokalvård Ljungby
JCW Städ och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Ljungby Visa alla städarjobb i Ljungby
2026-06-07
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Helgarbetare sökes – Lokalvård i matbutik (Ljungby)
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande medarbetare för lokalvård i en matbutik i Ljungby.
Arbetstider:
Lördag & söndag
Kl. 06:00–09:00Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Arbetet innebär städning av butikslokaler, där du ansvarar för att hålla en hög standard på renlighet och trivsel för både kunder och personal.Övrig information
Som en del av vår anställningsprocess behöver samtliga kandidater kunna uppvisa giltig legitimation och handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige.
För tjänster där arbetet utförs i miljöer med särskilda säkerhets- eller kundkrav kan vi även komma att begära att kandidaten visar upp utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Anställning kan inte påbörjas förrän nödvändiga handlingar har kontrollerats.
Vi söker dig som:
Är pålitlig och punktlig
Har ett öga för detaljer
Kan arbeta självständigt
Tidigare erfarenhet av städ är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Ett självständigt arbete
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till fler timmar vid behov
Låter detta som något för dig?
Tillträde omgående
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: info@jcwservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Helgjobb- Ljungby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JCW Städ och Trädgårdsservice AB
(org.nr 556836-6875) Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB Jobbnummer
9951191