Hej Uppdragsledare Återvinning!

Nu har vi en möjlighet för dig som vill leda och samordna våra utvecklingsinitiativ.
Skulle du trivas i en roll där du kommer att få driva en bred variation av uppdrag inom drift, digitalisering och kundnytta? Då kan den här rollen vara något för dig!
Vårt affärsområde återvinning har som uppdrag att samla in och ta emot avfall från invånare och verksamheter i Eskilstuna och Strängnäs, och omvandla det till nya resurser. Vi ligger i framkant och vi strävar efter att fortsatt ha den positionen. Eskilstuna var först i världen med att erbjuda färgsortering av sex olika materialslag till villor. Samma system har även införts i bland annat Strängnäs. I Eskilstuna driver vi ReTuna Återbruksgalleria, som är Sveriges första shoppinggalleria för återbruk. Gallerian har sedan starten belönats med priser och utmärkelser inom miljöområdet.
Som Uppdragsledare säkerställer du att våra utvecklingsuppdrag inom affärsområdet planeras, genomförs och följs upp på ett strukturerat och effektivt sätt. Du bidrar till stabil drift, kvalitetsutveckling och löpande förbättringsarbete. Några framtida projekt hos oss är bland annat anpassning till EU:s nya avfallsdirektiv och kommande lagkrav inom avfallsområdet och genomförande av olika mål och åtgärder i avfallsplanen.
Det betyder att du:
- Leder uppdrag med fokus på kvalitet, tid, arbetsmiljö och ekonomi.
- Utvecklar uppdragen i nära samarbete med interna och externa resurser. Där du identifierar och följer upp utvecklingsinitiativ som stärker vår effektivitet, kundnytta och långsiktig utveckling.
- Följer upp resultat, analyserar avvikelser och initierar förbättringsförslag.
"Det bästa med att jobba på ESEM och återvinning är att vi alltid strävar efter att ligga i framkant och att man som medarbetare får stor möjlighet att påverka vägen framåt"-säger Patrik Östberg, Uppdragsledare återvinning
Det här är en roll för dig som vill ha en kombination av stort ansvar, varierade arbetsuppgifter och möjlighet att påverka utvecklingen inom återvinningsområdet. Vi har ett nära samarbete, korta beslutsvägar och goda möjligheter att bidra med egna idéer och initiativ. Här finns både utrymme och stöd för att utvecklas i sin roll och skapa verklig nytta i både verksamheten och samhället i stort.
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi letar efter dig som skulle beskriva dig själv som strukturerad och noggrann med koll på mål, uppföljning och dokumentation. Du är trygg nog att självständigt leda uppdrag och driva utveckling framåt. Du samarbetar lika självklart med kollegor, beställare som med externa aktörer. Med skarp analys, tydlig kommunikation och ett prestigelöst förhållningssätt hittar du lösningar som gör skillnad för verksamheten, miljön och samhället.
Du har:
- En eftergymnasial utbildning inom exempelvis miljö, återvinning, samhällsbyggnad, teknik, hållbarhet eller motsvarande relevant erfarenhet.
- Erfarenhet av att samordna eller driva uppdrag, projekt eller arbetsprocesser. Gärna från återvinningsverksamhet eller drift, där struktur, kvalitet och uppföljning är centralt.
- B-körkort.
Välkommen till en framtidsbransch!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Marcus Enander Carlbring, avdelningschef administration
eller via telefon https://esem.varbi.com/center/tool/position/913634/edit/tab:1/016-10
63 90
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning.
