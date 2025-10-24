Hej Studentmedarbetare VA-produktion!
2025-10-24
Som studentmedarbetare hos oss arbetar du vid sidan av dina studier, det ger dig en unik möjlighet att få ut maximalt av studierna eftersom du blandar teori och praktik.
Vi erbjuder anställning som studentmedarbetare inom flera av våra områden, både praktiska och teoretiska. Det här blir en möjlighet för dig som student att ta första steget in i arbetslivet och få relevant arbetslivserfarenhet. Samtidigt får vi som arbetsgivare chans att visa upp vilka vi är och får tillgång till kvalificerad arbetskraft. Det är helt enkelt ett meningsfullt utbyte för både dig och oss!
Fördelarna med en anställning som studentmedarbetare är flera, du får ett jobb som är relevant för dina studier och ger dem ett sammanhang med praktisk användning. Du får in en fot på arbetsmarknaden i form av ett kvalificerat extrajobb med schyssta villkor. Du får en chans att vässa ditt CV och bygga upp ett arbetsnätverk.
På VA-produktion har vi hand om drift och underhåll av vatten och avloppsreningsverken samt vattentornen i Eskilstuna och Strängnäs. Vi söker nu två studentmedarbetare till oss. För den ena rollen kommer du att vara ett stöd i arbetet med vår fysiska och digitala dokumentation, och för den andra rollen bistår du i det dagliga arbetet på våra reningsverk.
För den ena tjänsten kommer du att:
- Strukturera och utveckla dokumenthanteringen. Där du uppdaterar rutiner, instruktioner och mallar.
- Samla in, granska och arkivera dokumentation från projekt, ombyggnationer och daglig drift. Här samverkar du med gruppchefer, driftpersonal och ingenjörer för att säkerställa korrekt dokumentation.
- Jobba med förbättringsarbete kopplat till digitalisering och automatisering av informationsflöden.
För den andra tjänsten kommer du att:
- Delta i den dagliga driften och underhållet av avloppsreningsverken och tillhörande byggnader.
- Utföra förebyggande underhåll, ronderingar och rapportering.
- Medverka i olika förbättringsarbeten.
Utbildning och tidigare erfarenhet
- Du har en pågående ingenjörsutbildning. Gärna som civilingenjör inom väg och vattenbyggnad, miljöingenjör eller liknande.
- Vi ser gärna att du är i början av din utbildning.
- Du har B-körkort.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet där hållbarhet, kvalitet och utveckling står i fokus. Vi har kunniga och engagerade kollegor, där samarbete och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen. Du får chansen att bidra till viktiga processer och samtidigt utvecklas för en framtida karriär inom VA. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö, möjlighet att kombinera studier och arbete samt värdefulla erfarenheter inför framtiden. Vi kommer också att erbjuda anställning över sommaren.
Välkommen att bidra till att Eskilstuna och Strängnäs fungerar, varje dag!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Maria Hakala, avdelningschef produktion.
67 29 eller via mejl mailto:maria.hakala@esem.se
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
