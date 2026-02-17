Hej Processingenjör!
2026-02-17
Vill du vara med och möjliggöra klimatomställningen? Vill du också vara en del av Sveriges mest attraktiva och jämställda bransch? Då kan det vara dig vi letar efter!
Inom vårt affärsområde energi finns avdelningen process och utveckling.
Vi har en bred och central funktion för verksamhetens stabilitet, produktionseffektivitet och utvecklingskraft. Vi är strategiskt viktiga genom att ansvara för produktionsplanering, projektportfölj, tekniska utredningar och utvecklingsinitiativ inom fjärrvärmeverksamheten. Hos oss finns både projektledare och processingenjörer, och nu letar vi efter en ny vardagshjälte som får vara med och bidra till en grönare framtid! Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
I den här rollen får du vara med och bidra till stabila och effektiva processer i en verksamhet med ökad komplexitet. Du driver och samordnar olika förbättringsinitiativ, stöttar verksamheten med att omsätta strategier till konkreta förändringar i arbetssätt och flöden, säkerställer att projekt genomförs med rätt kvalitet, och är med och bidrar till att stärka vår interna förmåga att arbeta systematiskt och hållbart. Vår projektportfölj består till största del av olika anläggningsprojekt. Några exempel på pågående projekt är livstidsförlängning av våra befintliga basproduktionsanläggningar och uppgradering av olika system kopplat till drift av våra anläggningar.
Hos oss får du planera den största delen av din arbetsdag själv, du vet bäst hur du jobbar smartast och mest effektivt. Du får mycket frihet under ansvar men har såklart dina kollegor som du kan bolla med. Vi erbjuder upp till 50 procents distansarbete, för en bra balans mellan arbete och fritid. I vår grupp idag har vi en hög kompetensnivå, mycket god stämning och högt i tak.
"På ESEM kan du arbeta med intressanta och spännande projekt samtidigt som du bidrar till ett hållbart energisystem" -säger Mikael Schöllin, avdelningschef
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi är nyfikna på att träffa dig som tycker om att se lösningar, vill jobba på en avdelning som värderar dina idéer, trivs när du får jobba tillsammans med andra och motiveras av att se resultat.
Du har:
- En civilingenjörsutbildning inom energisystem/maskinteknik eller motsvarande.
- Erfarenhet av produktionsplanering inom processer avseende energiproduktion eller från processindustrin.
- Erfarenhet av projektledning och utredningar inom kraftvärme eller processindustrin.
Välkommen till oss!
Vid frågor kontakta Mikael Schöllin, Avdelningschef. Du når honom på tel:016106597 eller mailto:Mikael.Schollin@esem.se
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning. Ersättning
