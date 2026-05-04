Hej Fastighetsskötare!
Vill du ha ett jobb där du ser resultatet av ditt arbete varje dag och får vara med och hålla en samhällsviktig verksamhet rullande? Här får du möjligheten att kombinera klassiskt hantverk med digitala arbetssätt och ett tydligt fokus på smartare och mer proaktiv drift. Hos oss är jobbet varierat, praktiskt och självständigt med frihet under ansvar.
Fastighet och Internservice ansvarar för drift, tillsyn och praktisk förvaltning av våra fastigheter och intern service kopplat till lokaler och arbetsmiljö. Vi jobbar nära verksamheten och har en central roll i att säkerställa fungerande, trygga och ändamålsenliga fastigheter. Just nu utvecklar vi våra arbetssätt för att arbeta mer strukturerat, förebyggande och datadrivet, därför behöver vi dig!Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Rollen som fastighetsskötare är en nyckelfunktion i vår operativa leverans. Du arbetar självständigt i vardagen, tar ansvar för helheten i nära samarbete med fastighetsförvaltare och övriga kollegor, och ser till att drift och funktion håller god kvalitet över tid. Du hanterar både akuta behov och planerade insatser, med fokus på att förebygga fel innan de uppstår.
Det gör du bland annat genom att:
Utföra strukturerad tillsyn och rondering i och runt våra anläggningar.
Säkerställa daglig drift, genomföra löpande underhåll och tekniska åtgärder.
Arbeta aktivt med felanmälningar i våra digitala system. Där du också får vara med och förbättra våra arbetssätt, rutiner och driftstandarder.
Bidra till ordning, säkerhet och funktion i lokaler, förråd och utemiljö.
"Som fastighetsskötare hos oss får du ett tydligt ansvar och stor frihet men också förtroendet att använda din kompetens fullt ut i en verksamhet som verkligen betyder något"-säger Patrik Findén, avdelningschef.
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi letar efter dig som gillar att ha koll på saker runt omkring dig, tar egna initiativ och som inte tvekar när något behöver lösas. Vardagen formar du själv, från första uppgift till sista detalj. Det som lämnar dina händer är genomtänkt och gjort med respekt för både säkerhet, kvalitet och med känsla för service.
Du har:
Avslutad gymnasieutbildning, gärna inom fastighet, teknik eller motsvarande. Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom fastighetsdrift eller teknik.
Flerårig erfarenhet av praktisk drift och underhåll av fastigheter, gärna från större eller mer tekniskt komplexa miljöer.
B-körkort. Har du hjullastarkort är det positivt.
God svenska i både dialog och dokumentation.
Känner du igen dig? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Patrik Findén, avdelningschef. Du når honom på telefon 016-106878 eller via mejl patrik.finden@esem.se
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
631 86 ESKILSTUNA
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Kontakt
rekryteringsspecialist
Malin Medin 016-106100 Jobbnummer
9887835