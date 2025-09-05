Hej Anslutningsplanerare!
2025-09-05
Nu får du möjligheten att kliva in i ett utvecklande uppdrag där du är med och bidrar till ett grönare samhälle och ser till att Eskilstuna och Strängnäs fungerar varje dag.
Många stora och små aktörer vill ansluta till vårt elnät eller förändra sitt abonnemang, och vi behöver anpassa oss till de nya krav som ställs kopplat till energiomställningen. Därför behöver vi dig!
Elektrifieringen är en central del i ett klimatsmart samhälle och därför behöver vi ständigt förstärka elnätet. På affärsområde elnät ser vi till att elen kommer fram till våra kunder, genom att ständigt underhålla, bygga ut och utveckla våra lokala elnät.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
I dagsläget är vi 8 anslutningsplanerare som hanterar alla nyanslutningar, produktionsanslutningar, servisändringar eller liknande från våra kunder. Vårt mål är att vi ska bli ännu mer effektiva i hanteringen av våra ärenden, och här är du en viktig pusselbit.
Du kommer bland annat att:
- Sköta planering, beräkning och ha kontakt med våra kunder. Där du tillsammans med våra nätutvecklare säkerställer att elnätet har rätt kapacitet för att klara av den nya anslutningen. Alternativt se till att vi vidtar åtgärder för att förstärka nätet.
- Få utvecklas tillsammans med oss genom att ta dig an större kundanslutningar inom exploateringsområden eller vid högspänningsanslutningar.
- Jobba tillsammans med övriga på elnät som till exempel distributionselektriker.
" I ett litet kommunalt elnätsföretag jobbar man nära och gör skillnad för både kunder och ägare. Vårt arbete syftar till att möjliggöra hållbar samhällsutveckling idag och för våra barn" säger Anna-Åsa Hellström, affärsområdeschef elnät.
Utbildning och tidigare erfarenhet
Med dig som anslutningsplanerar får vi en kollega med skarp analytisk blick och förmågan att se mönster där andra ser komplexitet. Du trivs i samarbete med andra och bygger framgång genom gemensamma insatser. Samtidigt har du förmågan att inte tappa fokus även när vägen är lång eller utmanande. För dig är förändring inget hinder, snarare en drivkraft. Du är nyfiken och vill utvecklas tillsammans med oss.
Du har:
- En eftergymnasial utbildning inom elkraft som exempelvis elkraftsingenjör eller liknande.
- Någon form av erfarenhet av arbete inom elnätsområdet kanske som distributionselektriker eller drifttekniker och vill ta nästa kliv.
- Erfarenhet av anslutningsplanering eller projektering av elnät.
Välkommen till ett gäng som bidrar till samhällsnytta!
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/64". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
(org.nr 556935-7501) Arbetsplats
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Kontakt
Tobias Nystedt 016-106668 Jobbnummer
9495368