Headhunting account manager - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-09Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vår kund växer och vi behöver därför förstärka vår försäljningsavdelning med ytterligare en relationsbyggande säljare/account manager med ansvar för att sälja in headhuntinguppdrag till beslutsfattare på olika nivåer, framför allt till HR-chefer och VD, i alla branscher. Vi står inför en expansiv fas där vi även kommer lansera ett nytt affärsområde inom kort och söker dig som vill vara med oss på den här spännande resan.Hos oss får du chansen att utvecklas inom försäljning och möjlighet att representera ett väletablerat företag med ett upplägg som skiljer sig mot övriga branschens. Du ges stor frihet under ansvar och kommer att få jobba i ett glatt och positivt gäng som ställer upp för varandra när det behövs. Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av tjänsteförsäljning inom HR-området med goda resultat. Har du erfarenhet av att sälja rekrytering är detta självklart ett plus, likaså om du har en akademisk examen inom HR eller ekonomi. Allra viktigast är dock din personlighet och att du trivs med att planera ditt eget arbete, drivs av att nå och överträffa uppsatta mål samt att bidra till företagets fortsatta positiva utveckling. Är du dessutom en positiv och social relationsbyggare som bjuder på dig själv kommer du att passa in utmärkt i vårt befintliga gäng. Körkort är ett krav.I rollen som säljare kommer du att sälja in headhuntinguppdrag gällande chefer och specialister till både stora och mindre företag. Du kommer självständigt driva hela försäljningsprocessen från att identifiera nya affärsmöjligheter/prospektering, boka möten med potentiella kunder, genomföra kundmöten, offert- och avtalsskrivning och hela vägen fram till avslut. Du är även ansvarig för uppföljning mot kund efter avslutat uppdrag vilket innebär mycket dialog och samarbete, både under och efter processen, med vår leveransavdelning. Arbetet kommer att innebära mycket fokus på tillväxt och nykundsbearbetning kommer därför initialt stå för en stor del av arbetstiden, dock inte uteslutande.2021-04-09I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-23Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5680199