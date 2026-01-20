Head of Ship Automation Submarine
Saab AB / Chefsjobb / Lund
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en sektionschef till Ship Automation Submarine - en strategiskt viktig verksamhet inom Saab Kockums ubåtsutveckling. Sektionen ansvarar för utveckling och integration av skeppsövervakningssystem, manöversystem och säkerhetssystem och spelar en avgörande roll för ubåtens funktion, säkerhet och operativa förmåga. Sektionen står inför en tydlig tillväxtresa där du får möjlighet att påverka både teknik, arbetssätt och organisation.
Som sektionschef för Ship Automation Submarine leder du en tekniskt avancerad och växande sektion med ansvar för mjukvaruutveckling och systemintegration inom ubåtens automationssystem. Rollen kombinerar strategiskt och operativt ledarskap och innebär ett nära samarbete med projekt, andra teknikområden och ledning.
Du har det övergripande ansvaret för sektionens leveranser, kompetensutveckling och långsiktiga tekniska utveckling. En central del av uppdraget är att ta fram och driva den tekniska roadmapen för sektionen, i linje med Saabs övergripande strategi och framtida förmågeutveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Personal- och verksamhetsansvar för sektionen, inklusive rekrytering och kompetensförsörjning
* Ansvar för teknisk roadmap och inriktning inom skeppsautomation för ubåt
* Säkerställa utveckling och leverans av skeppsövervakningssystem, manöversystem och säkerhetssystem med högteknisk kvalitet
* Leda och utveckla arbetssätt för mjukvaruutveckling och systemintegration i komplexa och säkerhetskritiska system
* Samverka nära med projektledning, systemarkitektur, systemsäkerhet och övriga teknikområden
Bidra till sektionens tillväxt och långsiktiga utveckling - tekniskt, organisatoriskt och kulturellt
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och engagerad ledare med stark teknisk förståelse. Du har förmåga att skapa struktur, bygga förtroende och leda både människor och teknik i en miljö med höga krav på kvalitet, säkerhet och leveransförmåga.
Vi tror att du har:
* Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom exempelvis automation, elektroteknik, datateknik eller motsvarande
* Flerårig erfarenhet av systemutveckling inom mjukvara, automation eller systemintegration
* Erfarenhet av att leda tekniska team, som chef eller i annan ledande roll
* God förståelse för mjukvaruutveckling och komplexa tekniska system över hela livscykeln
* Förmåga att ta fram, kommunicera och driva en teknisk roadmap
* God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med många olika intressenter
Meriterande:
* Erfarenhet från marin, försvars- eller säkerhetskritisk verksamhet
* Erfarenhet av IT/OT-integration och storskaliga system
* Erfarenhet av förändringsledning och uppbyggnad av växande organisationer
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan detta medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
