Om Söder SportfiskeSöder Sportfiske / Sportfiskeprylar.se är Sveriges största och ledande sportfiskeföretag. Butiken på ca: 700kvm har sitt säte centralt på Södermalm i Stockholm medan lager och huvudkontor fördelat på 2000 kvm ligger i Årsta söder om Stockholm. Söder Sportfiske är idag ca 40 anställda som alla är förlorade i sportfiskets värld. De är kända för sin suveräna service, kunskap, sortiment och kvalitétstänk. Företaget har korta beslutsvägar och är i ständig förändring. De är nu på jakt efter en Logistikchef som kommer axla en nyckelroll i deras organisation!Din roll som LogistikchefI rollen som Logistikchef kommer du vara en del av bolagets ledningsgrupp och rapportera direkt till VD. Du kommer ha det övergripande ansvaret för all logistik och säkerställer en kundupplevelse av högsta nivå kopplad till leverans, logistik och returhantering. I denna roll är du även ansvarig för att optimera befintliga processer samt säkerställa att bolaget alltid har de bästa logistikflödena till rätt kostnad.Dina huvudsakliga ansvarsuppgifter innefattar bland annat:Ansvarig för att utvärdera och implementera WMSHuvudansvar för logistik/lagerAnsvarig för långsiktig planering och strategi kopplad till Supply chainAnsvarig för att skapa mätbarhet och resultatuppföljning inom alla delar av Supply chainStrategisk länk mellan inköp/logistikAnsvarar för att sätta upp internationella leveransflödenAnsvarig för all IT relaterad till logistikverksamhetenAnsvarig för förhandling av fraktavtal och se till att Söder Sportfiske har de bästa fraktlösningarnaInköpsansvarig till lagret (förpackningsmaterial etc.)Del av ledningsgrupp2021-04-08Minst 5-10 års erfarenhet av logistik och Supply chain managementErfarenhet av personalledning och ledningsgruppsarbeteEn god förmåga att hantera diverse verksamhetsrelevanta IT-systemErfarenhet av affärssystemsbyte är meriterandeErfarenhet av ledande roll från mellanstort bolag kopplat till lagerhållning är starkt meriterandeErfarenhet från e-handel är ett plus men inte ett kravSom person ser vi att du har ett entreprenöriellt tänk och drivs av att arbeta i en snabb föränderlig miljö. Du besitter en prestigelös professionalism och ser dig själv som en tillväxtorienterad Logistikchef. Du har lätt för att samarbeta i team och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du är angelägen om att nå resultat och att hålla deadlines med hög kvalitet i ditt arbete.Vad Söder Sportfiske erbjuder digEn passionerad arbetsplats med en stark gemenskap där varje person värderas. En plats där man både har roligt och känner att ens arbete är betydelsefullt, innehållsrikt och intressant. Detta utöver en fast lön på en trygg och stabil arbetsplats i ett snabbt växande företag där du erbjuds friskvårdsbidrag, pensionsavtal, försäkringar och där du varje månad kan få bonus för månadens största gädda, abborre, gös eller havsöring som är deras ständigt pågående medarbetartävling.Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, 100%Plats: StockholmLåter rollen som Logistikchef till Söder Sportfiske intressant? Urvalet sker löpande tveka därför inte att ansöka redan idag! I denna rekryteringsprocess kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!