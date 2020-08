Head of Finance med inriktning redovisning till Mjukvarubolag - Next u AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Next u AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2020-08-26Är du intresserad av ett uppdrag som Head of Finance på ett starkt tillväxtbolag? Bolaget utvecklar mjukvara för Kasino-och betting-branschen och söker nu en operativ och framåtriktad Head of Finance. I denna roll är ditt huvudsakliga ansvar att hantera de konton och förvaltningsärenden inklusive skatter och moms för bolagets svenska företag och att ansluta sig till dessa med räkenskaperna för den bredare koncernen. Du kommer att leda junior redovisningspersonal samt hålla kontakt med koncernrevisorer. För rätt kandidat finns det utmärkta möjligheter att växa ytterligare i organisationen. Din arbetsplats är på huvudkontor centralt i Stockholm.Huvudsakliga arbetsuppgifterBokslutsarbete, månads-, kvartals- och årsbokslutAnsvarig för koncernredovisningSkattedeklarationer och rapportering till skatteverketKontakt med revisorer, banker och myndigheterArbete med att automatisera ekonomiska och finansiella processerAd-hoc uppgifter och projektKvalifikationer och erfarenhetDu är utbildad civilekonom eller motsvarande med minst fem års erfarenhet av ekonomi och analysarbete. Du har ett skarpt affärssinne och du får gärna ha ansvarat över en redovisnings- och bokslutsprocess. Erfarenhet av K3 bokslut är mycket meriterande. Engelska och svenska behärskar du obehindrat i både tal och skrift. Erfarenhet av Navision som redovisningssystem är en fördel.Vem är duFör att bli framgångsrik i rollen som Head of Finance på detta bolag bör du trivas med att arbeta i ett företag med högt tempo och tillväxt. Du är en självständig person med hög struktur och en skarp analytisk förmåga. Du är intresserad av affären och kan på ett pedagogiskt och enkelt sätt förklara ekonomi för andra yrkesgrupper.Inledningsvis är detta uppdrag ett föräldrar vikariat på ca 1 år med omgående start och god chans till förlängning. Företaget har valt att samarbeta med Nextu vilket innebär att du kommer att vara anställd som konsult via Next u under denna period.Varmt välkommen med att söka denna spännande tjänst!Next u är rekryterings- och bemanningsföretaget som tittar på människor, inte papper. Vi vet att det är människor som gör skillnaden mellan bra företag och fantastiska företag. Det är därför vi arbetar med videobaserade tjänster. Då får du en mer rättvis bild av både kandidater och jobb - inte bara tjusiga ord i ett CV eller i en annons.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-08-26Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-25Next U AB5334594