Head of Creative & Brand ID till Rusta
2025-09-07
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Professionals AB i Stockholm
Du kommer till en energifylld arbetsplats med mycket driv, med kontoret placerat i fina lokaler på huvudkontoret i Upplands Väsby. Du har personalansvar, ingår i ledningsgruppen för MarCom och rapporterar till CMO.
Om rollen
Du driver och utvecklar Rustas kreativa uttryck, innehållsstrategi och varumärkesidentitet för att säkerställa affärstillväxt och långsiktig varumärkesutveckling på alla marknader. Rollen kombinerar kreativt ledarskap med strategiskt ansvar och fungerar som bryggan mellan varumärkesstrategi, kommunikation och exekvering i alla kanaler. I rollen ansvarar du för att Rustas kommunikation är konsekvent, distinkt och effektiv. Du leder den kreativa processen från brief till leverans, inspirerar kreativa team och säkerställer att allt innehåll bidrar till att stärka varumärket och driva försäljning.
Dina ansvarsområden:
Personalansvar för sju medarbetare.
Utveckla och förvalta Rustas kreativa vision och varumärkesidentitet i alla kanaler och på samtliga marknader.
Ta fram och implementera en innehållsstrategi som både stärker varumärket och driver försäljning.
Säkerställa att kommunikationen är konsekvent, relevant och effektiv - från varuhusmiljö och kampanjer till always-on-flöden och sociala medier.
Agera Art Director i produktioner som fotograferingar, film och kampanjmaterial.
Kvalitetssäkra och översätta briefer till tydliga och inspirerande arbetsunderlag för kreativa team.
Leda, stötta och inspirera kreatörer och innehållsproducenter i det dagliga arbetet.
Utveckla processer och arbetssätt som stärker samarbetet mellan koncept, media och övriga delar av marknadsavdelningen.
Bidra till den strategiska marknadsplaneringen som en aktiv del av marknadsledningen.
Följa upp och analysera effekt av kreativa insatser med hjälp av brand tracking, kampanjresultat och innehållsrelaterade KPI:er.
Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du är orädd, strukturerad och affärsdriven, alltid med varumärket i fokus. Du är en självdriven lagspelare som inspirerar med ett coachande ledarskap!
Vi ser gärna att du har/är:
Minst 10 års erfarenhet som Creative Director, Senior Art Director eller liknande ledande kreativ roll.
Erfarenhet av att utveckla visuell varumärkesidentitet och leda multikanal-kommunikation.
Gedigen vana att driva komplexa produktioner inom foto, film, digitala kampanjer och butikskommunikation.
Förmåga att leda kreativa processer och innehållsproduktion över flera marknader.
Stark ledarskapsförmåga och erfarenhet av att driva förändring i kreativa team.
Djup förståelse för hur kreativitet och varumärkesbyggande bidrar till affärsresultat.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet från både byrå och inhouse-marknadsavdelning är starkt meriterande.
Om Rusta
På Rusta är vi övertygade om att företagets framgång bygger på medarbetarnas framgång. Det finns fler anledningar till att det är roligt och utmanande att arbeta med marknad och kommunikation hos oss. Framför allt för att vi lyckats förvalta vår historia parallellt med stort fokus på innovation, hållbarhet och marknadstrender!
Rusta vill vara det självklara förstahandsvalet när du ska förnya och fylla på hemma. Sedan vi öppnade 1986 har vi fördubblat vår omsättning vart femte år. Detta tack vare ett unikt och framgångsrikt affärskoncept, där logistiken är en av det viktigaste pusselbitarna. Vi har nämligen full kontroll över både inköps- och transportkedja och undviker på så sätt dyra mellanhänder.
Allt efter vi växer kan vi erbjuda dig ännu lägre priser. Det innebär också att vi får bättre förutsättningar att kunna erbjuda ännu fler kunder Rustas breda sortiment av hem-och fritidsprodukter, med bra kvalitet till marknadens lägsta priser. Vår devis "Det ska inte vara dyrt att välja hållbart" är ett fundament som vi står stadigt på. Hos Rusta ska det vara enkelt att förnya och fylla på hemma utan att behöva kompromissa med vårt gemensamma ansvar gentemot kommande generationer.
Låter det intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med KIMM / Wise Professionals. Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev på kimm.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail pga GDPR. Processen innehåller arbetspsykologiska tester.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi gör löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maggie Klingenstierna på maggie.klingenstierna@kimm.se
Ersättning

Månadslön - Fast lön
