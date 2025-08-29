Head of Accounting
2025-08-29
Plats: Göteborg
Uppdragsperiod: 8 september 2025 - 28 februari 2026

Om tjänsten
Vi söker en erfaren Head of Accounting till vår kund i Göteborg. Kunden är ett globalt företag inom fordonsindustrin som fokuserar på hållbarhet, innovation och en modern kundupplevelse.
I denna roll får du ansvara för redovisningsteamet, säkerställa korrekt finansiell rapportering och utveckla processer för ökad effektivitet. Du får arbeta i en internationell miljö med höga krav på kvalitet och precision. Dina arbetsuppgifter
Säkerställa finansiella rapporter enligt GAAP/IFRS
Leda och utveckla redovisningsteamet
Utveckla och övervaka interna kontrollsystem
Vara kontaktperson för externa revisorer
Delta i budget- och prognosarbete
Identifiera risker och föreslå åtgärder
Arbeta med processförbättringar
Samverka med Shared Services Centre
Sätta upp och följa nyckeltal (KPI:er) Kvalifikationer
Kandidatexamen inom redovisning, finans eller motsvarande
Minst 8 års erfarenhet inom redovisning, varav minst 2 år i ledande befattning
Erfarenhet från internationella och multinationella företag
Mycket goda kunskaper i IFRS och internationella redovisningsstandarder
Erfarenhet av AR, AP, Treasury, Tax, Group Reporting och Consolidation
Erfarenhet av intern kontroll, processkartläggning och projektledning
God vana av SAP och Microsoft Office
Goda ledarskaps- och samarbetsförmågor
Van att arbeta i komplexa och snabbrörliga miljöer
Meriterande
CPA, CMA eller liknande certifiering
Erfarenhet av att arbeta nära Shared Services Centre
Tidigare arbete i fordonsindustrin Övrig information
Arbetsplatsen är 100% på plats i Göteborg. Distansarbete är inte möjligt.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett modernt konsultbolag med fokus på kvalitet och långsiktiga relationer. Vi arbetar för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag och ser alltid till att våra konsulter känner trygghet, utveckling och arbetsglädje i sina uppdrag. Så ansöker du
