Head Chef
Sodexo AB / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-06-08
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, Lomma
, Burlöv
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Vill du bli en del av vårt passionerade köksteam?
Nu söker vi en Head Chef som vill vara med och förstärka matupplevelsen och teamet hos oss.
Du är en person som brinner för service, har ett intresse att möta människor varje dag på ett korrekt sätt. Du är en positiv, glad och prestigelös teamspelare, som obehindrat kan ta dig an olika arbetsuppgifter.
Om arbetsplatsen:
På restaurang Eden erbjuder vi 450 sittplatser och serverar dagligen tre dagens rätter, ett veganskt alternativ samt en stor, fräsch salladsbuffé. Tillsammans med vår populära foodcourt Asian Corner välkomnar vi cirka 900 gäster varje dag.
I vår Bistro & Café hittar du smörgåsar, baguetter, färdiga sallader och ett urval av varma rätter, tillsammans med espresso, bakverk och mjukglass året runt. Vi lagar all mat med omtanke och strävar efter att göra så mycket som möjligt från grunden – inklusive vårt eget bröd och flera av våra bakverk.
Köket ansvarar även för ett brett cateringutbud samt skräddarsydda middagar och mingel inom Meeting & Event. Varje morgon serverar vi en generös frukostbuffé i båda restaurangerna, och för VIP-gäster erbjuder vi en exklusiv matsal med trerätters lunch. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en varm och sammansvetsad arbetsmiljö.
Om rollen:
Som Head Chef ansvarar du för att leda och utveckla teamet inom restaurangverksamheten. Du säkerställer att tjänsterna levereras med hög kvalitet och i linje med Sodexos värderingar och mål. Vidare har du ett nära samarbete med vår Manager för Food&Beverage samt med vår kund och andra serviceområden inom uppdraget.
Dina ansvarsområden:
Ansvara för daglig planering av personal och scehmaläggning för att bidra till effektiv drift
Planera och sätta menyer för verksamhetens restauranger samt prissätter event- och cateringerbjudanden
Sköta beställningar, inventeringar av våra lager och arbetar aktivt med råvarukostnader samt verkar för att hålla ner matsvinn
Följa upp försäljning, resultat och kostnader fortlöpande
Ansvara för att riktlinjer för egenkontroll, HACCP-standard och hygien följs
Arbeta aktivt för att rutiner följs och optimerar arbetsflöden
Ansvara för att skyltning och allergenlistor är uppdaterade
Driva service- och kvalitetsförbättringar för gästupplevelse samt bygger långsiktiga relationer med gäster och samarbetspartners
Stötta Food & Beverage Manager vid personaluppföljning och utvecklingssamtal
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som kock, med ledande befattning och gedigna kunskap inom gastronomi och service, vi ser gärna att du har en ledarskapsutbildning.
Trivs med att leda köksarbete och arbetar aktivt för sammanhållningen i arbetsgruppen
Har hög erfarenhet och förståelse för ekonomi, dvs kalkyl-och prissättning inom kök-och restaurang inkl event och catering
Har gymnasieutbildning och nödvändiga certifikat för rollen
Behärskar flytande svenska och engelska i tal och skrift
Du ska ha god datorkunskap i Officepaketet 365
Meriterande är att ha erfarenhet av andra system/program relaterade till Restaurang&Kök, såsom Mashie, eSmiley
Personen vi söker:
Du är en viktig spelare som bidrar till en trygg, trivsam och inspirerande arbetsmiljö där alla i teamet samt gästerna känner sig välkomna och sedda. Du är en skicklig kommunikatör som kombinerar lyhördhet med beslutsamhet, och du har ett genuint intresse för service och människor samt mötet med kunden.
Vi erbjuder:
Flexibel och dynamisk arbetsmiljö, där varje dag kan se olika ut
Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
Möjligheter att växa inom företaget
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Stort fokus på hälsa och säkerhet
Volontärarbete på betald arbetstid
Mer om tjänsten:
Tjänsten kräver en viss näravaro i köket för att säkerställa effektivitet och kvalitet från teamets leverans.
Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är heltid 100%, arbetstid – dagtid, några få tillfällen per år kan källsarbete förekomma.
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Carina Boräng på mailto:carina.borang@sodexo.com
För tjänsten kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll samt drogtest på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om medgivande innan kontrollen görs. Observera även att samtliga medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan signering av anställningskontrakt.Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
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Skicka din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 6/7 2026. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor, kontakta mailto:carina.borang@sodexo.com
Vi ser fram emot att höra från dig – tillsammans skapar vi oförglömliga måltider! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
221 86 LUND Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9952146