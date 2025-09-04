Här skriver du din rubrik
2025-09-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Tranås
, Haninge
, Katrineholm
Personlig Assistent till Sportintresserad Ung Kille - Gör skillnad varje dag!
Vi söker dig som vill bli en viktig del av vardagen för en glad och aktiv 18-årig kille som använder rullstol. Han är sporttokig, social och har nära till skratt - och nu letar han efter en assistent som kan stötta honom i vardagen och hänga med i hans tempo.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att:
• Hjälpa till med vardagsbestyr som personlig hygien, måltider, förflyttningar och hushållssysslor
• Följa med på aktiviteter, träningar och evenemang - särskilt sportrelaterade
• Vara ett stöd på fritiden och ibland även på resor
• Skapa trygghet och bidra till självständighet
Vem är du?
Vi tror att du är:
• Ansvarsfull, lyhörd och har ett genuint intresse för att hjälpa andra
• Fysiskt aktiv och gärna sportintresserad - du behöver kunna hänga med!
• Trygg i dig själv och har lätt för att skapa god kontakt
• Flexibel med tider och kan arbeta både dag, kväll och helg vid behov
• Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men inget krav - rätt personlighet är viktigare!
Vad erbjuder vi?
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
• En varm och inkluderande arbetsmiljö
• Möjlighet till utbildning och handledning
• Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Vill du bli en del av ett liv där varje dag räknas? Skicka din ansökan med CV och ett par rader om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett deltidsjobb.
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), http://www.stil.se
Stil Kontakt
Arbetsledare
Charlotta Mård cmardh@hotmail.com 0733525821
9491433