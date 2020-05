Har du jobbat inom byggbranschen och tycker om försäljning? - ACC Byggkonsulter AB - Säljarjobb i Stockholm

ACC Byggkonsulter AB / Säljarjobb / Stockholm2020-05-29Tycker du om att träffa människor och har arbetat inom byggbranschen? Är du lösningorienterad och gillar att inspirera kunder men tröttnat på att själv snickra och sitta och jaga potentiella kunder över telefon? Vill du mer flexibelt kunna disponera din tid och även styra över vad du tjänar? Då kommer du trivas hos oss!Vi arbetar med välrenommerade byggfirmor under deras varumärken där vi fungerar som en första länk mellan våra samarbetspartners och deras kunder. Vi har ett stort kontor fyllt av mötesbokare använder oss av marknadens bästa tekniska lösningar för att underlätta allas arbete.Vi värderar personaltrivsel högt och här trivs man och har roligt i gott sällskap av härliga kollegor och chefer som ser till varje individs bästa.Det är här du kommer in i bilden. Vi söker nu efter ytterligare en medarbetare som åker ut och träffar potentiella kunder som till störst del består utav privatpersoner som vill göra olika former av renoveringar. Du kommer sedan att ha administrativ backning från alla håll för att du ska kunna göra de du är bäst på, nämligen att hjälpa kunderna att få sitt drömboende!Vem vi söker:Vi tror att du tidigare har haft en liknande arbetsroll, varit snickare/vvs:are eller arbetsledare på en byggfirma. Du tar dig obehindrat runt i Stockholm och är duktig på att prata och skapa relationer med människor.Vi erbjuder en fast månadslön + provision på stängda affärer.Är du intresserad av att höra lite mer och samtidigt få berätta vem du är? Skicka då iväg ett mejl till andreas.ersahin@accbyggkonsulter.se så hör vi av oss.2020-05-29Sista dag att ansöka är 2020-06-30ACC Byggkonsulter AB5244159