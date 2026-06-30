Har du inte hittat sommarjobbet än?

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Professionals Nord Norra Norrland AB / Maskinförarjobb / Boden
2026-06-30


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Vill du ha ett praktiskt och varierande sommarjobb där du får arbeta med återvinning och materialhantering? Nu söker vår kund Miljö & Teknik i Kangos en engagerad sommarvikarie som vill bli en del av verksamheten under sommaren.
Om rollen
Här arbetar du med återvinning och hantering av olika material i den dagliga produktionen. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Malning och hantering av kartong, plast och wellpapp
Blockning och förberedelse av material inför lastning
Kontroll av färdigt material
Planering av hämtningar och beställning av transporter

Arbetstiderna är 07.00–16.00, måndag–fredag.
Vi söker dig som...
Vill arbeta praktiskt och trivs med fysiskt arbete
Är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga
Är noggrann och gillar ordning och struktur

Det är meriterande om du har erfarenhet av maskinkörning, materialhantering eller har gjort praktik inom liknande verksamhet.

Publiceringsdatum
2026-06-30

Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Sommarjobb, heltid
ORT: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: matilda.lindfors@pn.se (mailto:matilda.lindfors@pn.se)
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbet" nedan. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du ansöka utan CV? Maila matilda.lindfors@pn.se (mailto:matilda.lindfors@pn.se) och berätta kort om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten.
#sommarjobb #kangos #återvinning #miljö #teknik #materialhantering

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professionals Nord Norra Norrland AB (org.nr 559436-1650)
961 61  BODEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Miljö & Teknik i Kangos AB

Kontakt
Konsultchef
Matilda Lindfors
matilda.lindfors@pn.se
+46701407818

Jobbnummer
9984387

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