Hantverkare sökes
2026-05-04
Är du en händig person och har ett sinne för detaljer? Nu söker vi en kollega till vårt team.
Välkommen med din ansökan/CV.
Som en av oss på Striim & Pensel AB jobbar du både självständigt och tillsammans med kollegorna i olika typer av uppdrag.
Ingen dag är den andra lik!
Striim & Pensel är ett litet företag baserat i Laholm. Vi är två ägare och har i dagsläget tre anställda hantverkare. Vi arbetar framförallt med väggmålning, lasering, färgdesign och design. Men vi gör också en del mindre renoveringar i bostäder, som badrum, fönster, tak... Ibland även möbelrenoveringar m.m.
Vi söker dig som har erfarenhet inom ett, eller gärna flera av dessa områden, är ansvarsfull, lättlärd, självständig och lösningsorienterad och med förmågan att samarbeta i grupp.
Körkort är en klar fördel.
Ansökan med CV skickas till: info@striim.se
.
Om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Jan Pugel, jan@striim.se
, 073 520 29 43 eller Helge Striim, helge@striim.se
, 073 986 19 17 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: info@striim.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hantverkare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Striim & Pensel AB
