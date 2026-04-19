Hantverkare/Sanerare
Som hantverkare/sanerare hos VINSAB arbetar du med enklare byggtjänster såsom måleri, snickeri och allmänt hantverk.
Du utför även olika typer av sanerings- och underhållsarbeten, exempelvis:
Fasadtvätt och taktvätt
Marktvätt
Klottersanering
Impregnering av tak och fasader
Löpande fastighetsskötsel
Vid anställningens start får du relevant utbildning, inklusive arbete på hög höjd.
En vanlig arbetsdag
Du arbetar tillsammans med en kollega i ett team om två personer. Dagen börjar med att ni åker ut till kund för att utföra uppdraget. Arbetet består främst av rengöring och enklare underhåll. När jobbet är klart städar ni upp efter er och avslutar dagen.
Arbetet sker ibland på hög höjd med fallskydd, vilket innebär att du inte bör vara höjdrädd.
Vi söker dig som:
Trivs med fysiskt arbete och att ta i
Är samarbetsvillig och kommunikativ
Har en positiv inställning och ansvarskänsla
Gillar att arbeta utomhus och i varierande miljöer
Vad erbjuder vi?
Frihet under ansvar
Möjlighet att påverka ditt arbete och företagets utveckling
Ett engagerat team med högt tempo och god sammanhållning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: info@vinsab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinsab Bygg & Fastighetsservice AB
(org.nr 559045-3477), https://vinsab.se/
126 09 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vinsab Sverige AB Kontakt
Sarah Wallin info@vinsab.se Jobbnummer
