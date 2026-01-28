Handledare till vår fastighetsenhet
2026-01-28
Fontänhuset Göteborg är ett av världens nära 400 Fontänhus och en arbetsinriktad verksamhet för personer med psykisk sjukdom/ohälsa, företrädesvis bipolär sjukdom, olika schizofreniliknande tillstånd och depression. Vi bedriver ingen terapi eller vård och våra medlemmar har inte intellektuella funktionsnedsättningar.
Vi som är anställda på Fontänhuset fungerar inte som lärare, utan arbetar tillsammans och demokratiskt "sida vid sida" med våra kollegor; medlemmarna i verksamheten. Vi utför tillsammans de arbetsuppgifter som behöver utföras i huset vi äger. De anställdas uppgift är att vara en jämställd arbetskamrat, stötta och motivera medlemmarna att delta i allt det arbete som utförs och att tillsammans hitta vägen till att nå varje persons enskilda mål som ofta är arbete eller studier. Vissa kvällar och helger ingår. Arbetet är mycket kvalificerat och ställer stora krav på stabilitet, lojalitet, självinsikt och flexibilitet.
Din profil
Vi söker dig som har förmåga att skapa äkta, bärande, men samtidigt professionella relationer och som har en social kompetens och empati utöver det vanliga. Du har stort tålamod, är driven och gillar flexibilitet men kan samtidigt behålla den viktiga strukturen över tid. Vi tror du kanske är socionom, lärare, social- eller behandlingspedagog, men vi kan ha fel. Du kan fungera både som inspirerande arbetsledare och jämställd kollega och du tycker dessutom att det är en spännande kombo. Du är oavsett ålder tillräckligt mogen att förstå att medlemmarnas framgång är den finaste belöning du kan få. Som handledare är man knuten till en enhet, (kontor- och kommunikationsenheten, kök- och caféenheten, studieenheten eller fastighet- och trädgårdsenheten) men ska kunna delta på olika enheter när behov uppstår.
Du kan ge stöd och praktisk hjälp i frågor som har med god livskvalitet att göra; arbete, myndighetskontakter, studier, osv. Du är bekväm med och är inte rädd för att hantera olika kommunikationsplattformar. Du har stor kunskap om målgruppen och klarar av att härbärgera andras känslor och svårigheter, därav vårt krav på erfarenhet och utbildning.
Det är viktigt att du har god organisations- och planeringsförmåga. Mycket god samarbetsförmåga och lojalitet är en förutsättning. Vi tar inte emot enskilda studiebesök vad det gäller ansökan av tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Läs mer om Fontänhus på www.sverigesfontanhus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: tjanst@goteborgsfontanen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Göteborgsfontänen
413 28 GÖTEBORG Arbetsplats
Stiftelsen Göteborgsfontänen Kontakt
Verksamhetschef
Helena Carlström helena.carlstrom@goteborgsfontanen.se 0709956362 Jobbnummer
9708449