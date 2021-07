Handledare till tvätteri - Götene kommun, AME - Vårdarjobb i Götene

Götene kommun, AME / Vårdarjobb / Götene2021-07-06Götene kommun är den lilla kommunen med många möjligheter. Här finns en stor bredd i kompetensen och samtidigt en närhet som gör det enkelt att samarbeta över både organisatoriska och professionella gränser. Vi som arbetar i Götene kommun är till för dem som bor i, besöker och verkar i Götene kommun och all vår verksamhet syftar till att stödja deras behov. Grunden i vårt medarbetarskap är ansvar, etik, mod och ärlighet. Som medarbetare i Götene är du engagerad och delaktig och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar till initiativrikedom, kreativitet och ansvarstagande. Vi kan erbjuda meningsfulla och samhällsnyttiga arbeten. Inom Götene kommun vill vi på bästa sätt ta vara på din kompetens i arbetet.2021-07-06Dina arbetsuppgifter blir att vara ett stöd till personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden på egen hand.Som handledare kommer du att ansvara över en grupp av personer för att skapa en arbetsliknande miljö med praktiska uppgifter som lämpar sig för utredning av informella kompetenser och förberedelse inför ett aktivt arbetsliv. Du anpassar uppgifter och instruktioner med hänsyn till deltagarens förmåga och utvecklar nya uppgifter efter behov. Detta sker genom handledning inom praktiska arbetsuppgifter, exempelvis inom tvätt och distribution. Tvätteriet är nystartat och du får vara med och bygga upp samt utveckla en ny verksamhet. Du har även ansvar för att ha en god kontakt och kommunikation med våra kunder i hela sektor omsorg. Verksamheten drivs i nära samarbeta med daglig verksamhet i Götene. Individuella placeringar via daglig verksamhet kommer tillämpas på tvätteriet.Vi söker dig med lämplig gymnasialutbildning. Lämplig eftergymnasial utbildning för tjänsten är meriterande. Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat i grupp. Du ska ha erfarenhet av målgruppen. Du inspireras av ett brett uppdrag och tycker om att motivera människor genom praktiska uppgifter. Vi ser att du har bred yrkeserfarenhet för att kunna stötta deltagarna mot deras mål. Du är som person drivande och initiativrik. Du bör ha kunskap och erfarenhet av logistik och flöden/flödesanalys, gärna i en arbetsledande befattning, som du sedan på ett pedagogiskt sätt kan använda som ett verktyg i ditt arbete. På vår arbetsplats arbetar vi enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt.Vi strävar efter mångfald och ser det som meriterande med fler språk än svenska.Då arbetet innehåller dokumentationsansvar ställer det både krav på datavana och att du kan uttrycka dig i skrift och tal. Du bör kunna arbeta självständigt, ha lätt för att skapa goda relationer samt tycka om att skapa samarbeten. Du trivs med varierande arbetsuppgifter är lyhörd och flexibel. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.B-körkort är ett krav.Tillsvidare/Heltid. Intervjuer sker under v.34. Välkommen med din ansökan.Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-22Götene kommun, AME5848356