Handledare till Stöd i Boende Väster- Soldatgatan
Lunds kommun / Vårdarjobb / Lund Visa alla vårdarjobb i Lund
2025-09-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom Socialpsykiatrin innebär att du på ett respektfullt sätt är ett socialt och pedagogiskt stöd till personer med psykiskt funktionsnedsättning.
Genom att skapa trygghet och struktur stödjer du brukaren i sin återhämtningsprocess.
I din roll ingår att utforma genomförandeplaner tillsammans med brukaren, göra regelbundna utvärderingar och delta i SIP. Vi samverkar brett med exempelvis anhöriga, godemän/förvaltare och vårdgrannar. Ditt dagliga arbete utgår från var brukares individuella genomförandeplan, vilket innebär t ex städning, matlagning och inköp. Du motiverar till aktivitet och sysselsättning, både i och utanför boendet, för att bryta isolering.
Regelbunden dokumentation ingår i ditt arbete hos oss.
Till din hjälp i ditt arbete som handledare har du bland annat en pedagogisk samordnare, en enhets administratör och ett arbetslag med kollegor som stöttar och stärker varandra.
Vi söker dig
Vi söker dig som har studerat YH med inriktning socialpsykiatri, socialpedagog, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du dessutom utbildning i återhämtnings inriktat förhållningssätt eller CAN-skattning är det meriterande.
Du behöver ha kunskaper i social dokumentation och om du tidigare arbetat i systemet LifeCare är det meriterande.
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom socialpsykiatri och goda kunskaper om målgruppen. Du behöver ha god förmåga till samverkan, att skapa struktur, planera och ta ansvar. Du är ödmjuk, tydlig och ser alla människors lika värde.
Vi erbjuder dig
en utvecklande tjänst med många samarbetsytor där du ges möjlighet att påverka. I ditt arbete som handledare i Socialpsykiatrin är ditt hel tidsmått 36,33h/v. Tjänstgöring varannan helg.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmåns portal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde socialpsykiatri omfattas av flera verksamheter som stöd i boende, sysselsättning och arbetsrehabilitering. Verksamheternas övergripande syfte är att öka förutsättningar för återhämtning. Genom att erbjuda ett elastiskt stöd som är individuellt utformad med insatser med hög tillgänglighet, delaktighet och medbestämmande ska personer med psykisk funktionsnedsättning kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kontakt
Eva Strand eva.strand@lund.se 046-3595985 Jobbnummer
9507641