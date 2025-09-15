Handledare till resurscenter
Kiruna kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Kiruna Visa alla vårdarjobb i Kiruna
2025-09-15
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Socialförvaltningen i Kiruna
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som Handledare på Dagverksamhet har Du tillsammans med övrig personal det pedagogiska ansvaret över den dagliga verksamheten där vi strävar efter att ge människor med funktionsvariationer en meningsfull sysselsättning.
På Resurscenter arbetar vi med fysiska, psykiska och sociala färdigheter i vardagliga aktiviteter på individnivå. Individen ska också ha möjlighet att uppleva saker som ökar deras välbefinnande och främjar utvecklingen. Exempel på aktiviteter som erbjuds är bland annat sinnesträning, taktil stimulering, ADL - träning, musik, data, färg och form samt aktiviteter i handledargrupp på extern arbetsplats.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning med pedagogisk inriktning på gymnasienivå, alternativt annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Samt ha ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt då vårt arbete grundar sig i tydliggörande pedagogik. Arbetet kräver att du har en god fysisk förmåga och rörlighet. Du ska vara ansvarstagande och ha ett positivt tänkande. Du ska också vara lyhörd för arbetstagarnas individuella behov, önskemål och resurser. Du visar gott omdöme, har förståelse för att du själv påverkar situationen när du uttalar dig eller agerar. Du är öppen för nya idéer, initiativrik, har förmåga att arbeta långsiktigt och har en mycket god samarbetsförmåga. Det krävs att du är flexibel eftersom arbetstagarnas arbetsuppgifter kan variera både internt och externt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt upp till 5000 kr/år på olika träningsanläggningar, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1382391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783) Arbetsplats
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Annika Lindström annika.lindstrom@kiruna.se 0980-70011 Jobbnummer
9507607