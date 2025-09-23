Handledare till Fritidsbibliotek Järva
Vill du inspirera barn och unga till en mer aktiv och tillgänglig fritid?
Nu söker vi en engagerad handledare till vårt Fritidsbibliotek!
Välkommen till oss
Fritidsbiblioteket är en del av enheten för Arbete och studier, inom avdelningen för Främjande och förebyggande sociala insatser.
Enheten omfattar i dag Fritidsbiblioteket, Framtidens Hus, Kompetensverkstan och olika arbetsmarknadsinsatser. Vi finns redan i Husby och inom kort även i Spånga. Fritidsbiblioteket riktar sig till barn och unga och gör fritidsutrustning tillgänglig för alla, helt kostnadsfritt. Med fokus på service, tillgänglighet och återbruk skapar vi förutsättningar för en hållbar fritid där alla kan delta på lika villkor.
Vi erbjuder
Här värnar vi om och stöttar varandra, vi värdesätter också våra olikheter. Du kommer att ha en arbetsledare som finns till för att handleda dig och dina kollegor och som också leder och fördelar det dagliga arbetet. Som anställd hos oss har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll
Som handledare på fritidsbiblioteket blir du en viktig del av vår satsning på att göra sport- och fritidsutrustning tillgänglig för alla. Här får du arbete både praktiskt och socialt, med fokus på service och gemenskap. Du har ett nära samarbete med kollegorna på avdelningen kring uppstart, drift och utveckling av Fritidsbiblioteket. Fritidsbiblioteket bemannas, förutom av en handledare och en arbetsledare, av 7-10 heltidsanställda personal inom olika arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet med insatserna är att stötta individer vidare till arbete eller studier. Din uppgift är att leda Fritidsbibliotekets två medarbetare samt att handleda övrig personal på ett positivt, engagerande och entusiasmerande sätt.
Dina arbetsuppgifter innebär att:
Ta emot och bemöta besökare på ett välkomnande och professionellt sätt.
Ansvara för utlåning och återlämning av utrustning.
Ge rådgivning kring fritidsutrustning och hjälpa till vid utlåning och återlämning.
Hantera enklare administration, föra statistik och följa upp lagerstatus.
Underhålla och reparera utrustning med fokus på hållbarhet och återbruk.
Medverka vid event, pop-ups och skolbesök.
Utföra daglig städning och bidra till en trivsam och välorganiserad arbetsmiljö.
Vid behov köra utrustning och sköta enklare bilansvar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot ex fritidspedagog, socialpedagog, lärare, tränare/coach kopplat till idrott och fritid och/eller en yrkesutbildning inom exempelvis hantverk, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
B-körkort för personbil.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och handleda vuxna individer i praktiska arbetsmoment, både enskilt och i grupp.
God datorvana och behärskar Officepaketet väl
Praktisk erfarenhet av att jobba med idrotts- och friluftsutrustning.
Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och beroendeproblematik.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet och kunskap om skridskoåkning och skidåkning
Arbetat med människor som står långt från arbetsmarknaden.
Arbetat med barn och ungdomar.
I rollen som handledare på Fritidsbiblioteket är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, då du arbetar nära både kollegor, besökare och externa aktörer. Du behöver vara strukturerad för att kunna hantera utlåning, lagerhållning och administration på ett effektivt sätt. Eftersom arbetet innebär daglig kontakt med besökare, ofta barn och unga, ser vi att du är serviceinriktad och trivs i en social roll där du får hjälpa andra. Rollen kräver också att du är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer, då arbetsuppgifterna varierar mellan allt från praktiskt arbete till event och kundmöten.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
