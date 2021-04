Handledare till arbetsmarknads- och integrationsenheten - Mörbylånga kommun, .Kultur och fritid - Vårdarjobb i Mörbylånga

Mörbylånga kommun, .Kultur och fritid / Vårdarjobb / Mörbylånga2021-04-07Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.2021-04-07Vi söker nu en handledare på arbetsmarknads- och integrationsenheten.Arbetsmarknadsenheten arbetar tillsammans med Integrationsenheten och på uppdrag av kultur- och tillväxtnämnden. Enheten erbjuder stöd för individer som behöver finna en väg tillbaka till arbetslivet och nå egen försörjning med målgrupper mellan 16-64 år. Enhetens motto är En väg in och ur ett lärandeperspektiv vill vi verka för sömlösa processer för individens bästa tillsammans med samverkande parter.På Arbetsmarknadsenheten (AME) finns plats för praktisk arbetsträning i olika arbetsstationer där möjlighet finns att prova på varierande arbetsuppgifter, vi vill kommunicera vikten av att vägen till arbete är en kunskapsinhämtande och lärande process. Deltagare inom verksamheten ges stöd genom coachning, seminarier, matchning mot arbete, arbetsträning, praktik och kompetenshöjande utbildningar osv. Vi bedriver projektverksamhet och samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt näringsliv samt andra offentliga parter.Du lotsar deltagare ut på praktik och arbetsträning, introducerar, följer upp och för dialog med arbetsgivare och verksamheter. Du ser till att individuella genomförandeplaner upprättas och säkerställer att dessa kontinuerligt följs upp och utvecklas för att på bästa sätt kunna bidra till effektiv matchning. Du återkopplar till enhetschef och dokumenterar i Accorda och SUS.Exempel på arbetsuppgifter:Kartlägga och vägleda personer samt samordna samverkansinsatser och rutiner med målet till arbete/studier.Planera och följa upp deltagaraktiviteter, lärprocesser och utifrån förutsättningar sätta tydliga mål inom genomförandeplan.Coachande samtal i enlighet med Supported Employment.Genomföra bedömning av utfall i insatser, lärprocesser och arbetsträning.Samverkansarbete med parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och Social omsorg.Arbete med att ta fram statistik, uppföljning och rapportering,Initiera och driva arbete med friskvård individuellt och i grupp.Ackvirera praktikplatser mm, introducera deltagare och följa upp.Vi söker dig som gillar att jobba i team och som brinner för att stötta och handleda människor mot ett bättre välmående och varaktig egenförsörjning. Du arbetar med att motivera både individuellt och i grupp och du bidrar till att stimulera deltagarna till att hitta sina drivkrafter för att nå sina mål. Du arbetar i nära samverkan med våra samverkansparter och du genomför flerpartssamtal när det behövs. Tillsammans i teamet arbetar du med Arbetsmarknadsenhetens olika lärprocesser och arbetsmarknadsaktiviteter.Vi tror att nyckeln till framgång är ett professionellt förhållningssätt i kombination med att du har adekvat högskoleutbildning för uppdraget som exempelvis pedagogisk utbildning, socionomutbildning, beteendevetenskap, personal/arbetsliv eller arbetslivspsykologi.Tidigare arbete inom arbetsmarknadsområdet med erfarenhet från arbete med människor är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med pedagogiska frågor och har förståelse för lärandeprocesser och att du enkelt kan omsätta teori till praktik. Du uttrycker dig självklart väl i tal och skrift.Det är meriterande om du har;erfarenhet från arbete med målgruppenerfarenhet av lärandeprocessererfarenhet av arbete i Arbetsmarknadsenhet, liknande verksamhet och/eller arbetsförmedlingerfarenhet av handledning av målgruppenvidareutbildning i samtalsmetodik, t.ex. lösningsfokuserat arbetssätt IM eller Supported EmploymentSom person är du positiv och har god förmåga att samarbeta, du bidrar till en god stämning och energi i teamet. Du är lösningsfokuserad och har ett uttalat serviceinriktat och professionellt bemötande. Du tror på människans egen förmåga att utvecklas och lära och du är bra på att motivera och entusiasmera.Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer både med deltagare och samarbetspartners och ser möjligheter i möten. Du tycker om utmaningar, är öppen för nya lösningar, är flexibel och har drivkraft. Körkort är ett krav.

Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.