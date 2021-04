Handledare / Jobbcoach Södertälje - Instep Sverige AB - Personaltjänstemannajobb i Värmdö

Prenumerera på nya jobb hos Instep Sverige AB

Instep Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Värmdö2021-04-08Vi har nu stort rekryteringsbehov till våra kontor i Stockholm. Gäller samtliga kontor: Liljeholmen, Bromma, Solna och ÖstermalmVi söker nu dig som vill vara med och arbeta med jobbcoachning som handledare inom ramen för stöd och matchning, på kontor i Liljeholmen.Läs mer om företaget på www.instep.se Du kommer att arbeta med arbetssökande och stötta dessa, med individuellt och anpassat stöd i jobb och studiesökandet. I dina arbetsuppgifter tillkommer även administration och hela tiden skapa kontakt med nya och befintliga arbetsgivare. Du kommer att arbeta både individuellt med deltagarna men också i grupp genom tex seminarier och företagsbesök.Du ska tro på varje individs möjlighet och lyfta de egenskaper varje människa har, vi söker dig som tror på att alla människor har har en potential.Vi söker dig som är en driven person, ansvarsfull och målinriktad. Vi vill att du förstår dig på varje individs olika behov och hittar de bästa vägarna för att varje människa ska bli en del av det samhälle vi lever i.2021-04-08Minst 120 högskolepoäng, eller motsvarande från Yrkeshögskola inom Beteendevetenskap, Organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledare, företagsekonomi, arbetsterapeut eller socionomutbildning. Samt minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid de senaste 5 åren.AlternativtUtbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:Arbetsledning med personalansvarRekryteringOmställningsarbete för arbetssökandeStudie- och yrkesvägledningHandläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågorArbete med social- och gruppsykologiKarriärvägledningDu ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag du tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under tre år.Meriterande att du som söker talar flera språk, ange gärna vilka i din ansökan.Tjänsten är provanställning. Vi söker flera coacher på heltid med startdatum löpande under vårenVälkommen med din ansökan via mail nedan tillsammans med CV och personligt brev.Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstiden löpt ut därför ber vi dig skicka in din ansökan redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-04-18Instep Sverige ABTorsby Sjöväg 25 A13951 Värmdö5679350