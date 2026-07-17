Handledare inom parkverksamhet
Lunds kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Lund Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Lund
2026-07-17
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Vill du vara med och arbeta med offentliga och gröna miljöer i en verksamhet som tar socialt ansvar varje dag? Vi utökar nu verksamheten och söker ytterligare två handledare till deltagare inom Kretsloppsgruppen.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Kretsloppsgruppen är en verksamhet med arbetsförberedande insatser genom arbetsträning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna utför bland annat skötseluppdrag inom park- och grönytor, renhållning och utsmyckning.
Dina arbetsuppgifter omfattar:
operativ handledning i fält av deltagare inom tilldelade uppdrag
planering och anpassning av arbetet utifrån deltagarnas olika förutsättningar
delta i matchning och uppföljning av verksamhetens deltagare
samarbete och kontakter med uppdragsgivare, entreprenörer och allmänhet
verka för en god arbetsmiljö och aktivt bidra till verksamhetens mål och utveckling
Vi söker dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med människor genom stöd i att närma sig arbetsmarknaden. Du är lyhörd för människor med olika behov och bakgrund och har förståelse för de särskilda anpassningar som en verksamhet med arbetsträning innebär. Du behöver ha allmänna kunskaper om funktionsvariationer och förmåga att agera situationsanpassat i möte med olika människor.
Utöver detta har du utbildning och arbetslivserfarenhet inom grönyteskötsel. Erfarenhet av körning med traktor, åkgräsklippare och behörighet inom motorsåg, röjsåg och arbete på väg är meriterande. God språkförståelse i svenska och B-körkort för manuellt växlad bil är krav för anställningen.
Som person är du pedagogisk, ansvarstagande och lyhörd. Du har ett gott bemötande och visar respekt, tålamod och empati i mötet med deltagarna. Du har förmågan att motivera och vägleda människor och delar gärna med dig av dina kunskaper. Du trivs med att arbeta utomhus och ser värdet i att kombinera praktiskt arbete med socialt stöd.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Observera att ansökan inte kan göras via e-post, använd länken till rekryteringssystemet.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Avdelningen för gata, park och natur sköter kommunens vägar, spårvägar, parker, lekplatser, koloniområden och naturområden. Enheten Park stad ansvarar för förvaltning av stadens parker och grönytor. Våra förvaltare står för övergripande planering och prioritering och uppdragen utförs av våra interna skötsellag, Kretsloppsgruppen och externa entreprenörer. Vi arbetar med medborgaren i fokus och för att leverera den bästa servicen för Lundaborna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn och naturvård. Vi utvecklar och förvaltar den offentliga miljön och bidrar till en hållbar stadsutveckling som omfattar friluftsliv, vattenvård och naturskydd. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Arbetsledare
Mattias Petersson mattias.petersson@lund.se 046-3592394 Jobbnummer
10005042