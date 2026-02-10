Handledare i Rusta och matcha
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
OBS! Läs hela annonsen innan du ansöker - det finns krav som vi inte kompromissar med.
Vi söker sommar- och timvikarier!
Vill du vara med och hjälpa individer att hitta rätt väg till arbete och skapa nya kontakter inom arbetsmarknaden? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som handledare inom Rusta och Matcha 2 kommer du att spela en nyckelroll i att vägleda och matcha deltagare till rätt jobb. Du kommer att använda din erfarenhet av arbetsmarknaden, försäljning och matchning för att hjälpa individer att hitta anställningar och skapa långsiktiga lösningar för både dem och arbetsgivare.Dina arbetsuppgifter
Individuell rådgivning och matchning av deltagare med rätt arbetsmöjligheter.
Aktivt bygga och underhålla arbetsgivarkontakter samt skapa nya nätverk för att identifiera jobbmöjligheter.
Stödja deltagarna i deras kompetensutveckling och förbereda dem inför arbetsmarknaden.
Regelbundna individuella möten med deltagare och ge feedback för att stärka deltagarnas självförtroende och arbetsförmåga.
Arbeta nära arbetsgivare för att förstå deras behov och matcha dessa med deltagarnas kompetenser.
Använda din kunskap inom det svenska utbildningssystemet för att ge rätt vägledning kring vidareutbildning och karriärmöjligheter.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att matcha människor till arbete. Det är ett plus om du arbetat inom B2B-försäljning.
Har goda och dokumenterade kunskaper om det svenska utbildningssystemet och arbetsmarknaden.
Är van att skapa och bibehålla arbetsgivarkontakter, samt tycker om att bygga nya professionella relationer.
Har förmåga att ge individuellt stöd och coacha deltagare för att de ska nå sina mål.
Är kommunikativ, lösningsorienterad och har förmåga att arbeta självständigt.
Har erfarenhet av myndighetskontakter och/eller att arbeta i organisationer styrda av politiska beslut
Formell kompetens/arbetslivserfarenhet:
Mycket goda kunskaper i tal och skrift, svenska och engelska. Fler språk är meriterande.
Erfarenhet av jobbmatchning/rekrytering/omställningsarbete eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Samt:
Alternativ 1:
Minst 3 års högskoleutbildning på heltid (180hp).
Minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (även deltidsanställningar kan sammanräknas).
Alternativ 2:
Utbildning på minst 1 års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (även deltidsanställningar kan sammanräknas) i något eller några av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Vi erbjuder:
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.
Möjlighet att vara en del av ett engagerat team som arbetar för att ge människor rätt verktyg för att nå arbetsmarknaden.
Löpande kompetensutveckling och utbildning.
Flexibla arbetstider och möjlighet till timanställning, deltid eller heltid, beroende på överenskommelse.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
