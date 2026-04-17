Handläggare världsarv
2026-04-17
Riksantikvarieämbetet är Sveriges myndighet för frågor om kulturarvet. Vi arbetar för att kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer ska bevaras, användas och utvecklas. Vårt uppdrag styrs av regeringens mål för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda.
Kulturmiljöavdelningen ansvarar för myndighetens arbete inom kulturmiljöområdet genom att verka för ett hållbart samhälle där en mångfald av kulturmiljöer kan bevaras, används och utvecklas. Vi leder och stödjer kulturmiljöarbetet i landet och verkar för att kulturmiljöintresset tillgodoses i samhällsplanering och byggande. Vi ansvarar också för att förvalta och tillgängliggöra digital kulturhistorisk information om fornlämningar och bebyggelse. Avdelningen består av fyra enheter varav en av enheterna är landskapsutveckling.
Enheten för landskapsutveckling ansvarar för metodutveckling och kunskapsförmedling i frågor om kulturmiljöns förvaltning och utveckling. Enheten ansvarar även för myndighetens uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden och arbetet med riksintressen och världsarv. Riksantikvarieämbetet har uppsiktsansvar för världsarven i Sverige, vilket innebär att myndigheten bevakar om världsarven riskerar att påverkas negativt. Riksantikvarieämbetet hanterar därför en stor mängd ärenden kopplade till världsarven varje år.
Vi söker nu en handläggare som tillsammans med våra två utredare vill vara med att utveckla myndighetens världsarvsarbete på nationell nivå. I arbetet ingår även internationell omvärldsbevakning för att omsätta världsarvskonventionens målsättningar i svensk kontext.
Tjänsten innefattar att genomföra och utveckla arbetet med världsarv utifrån den världsarvsstrategi och handlingsplan som myndigheten tagit fram tillsammans med övriga nationella aktörer, rollen omfattar också arbete med myndighetens internationella världsarvsarbete. Det löpande arbetet består i att ha uppsiktsansvar i ärenden och remisser, handläggning av tillståndsansökningar för världsarvslogotypen och besvara frågor och kommunicera med organisationer och myndigheter. Du kommer även delta i referens- och arbetsgrupper, anordna seminarier och delta i nätverksträffar. Tjänsteresor ingår som en del i denna tjänst.
Tjänsten kan även komma att innebära andra vid enheten förekommande arbetsuppgifter som rör kulturmiljön med koppling till klimat- och energiomställningen samt till en hållbar utveckling av landskapet och bebyggelsen som helhet.
Din kompetens
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom relevanta områden, till exempel samhällsplanering, bebyggelsehistoria, kulturvård eller kulturgeografi. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med världsarv såväl nationellt som internationellt. Du har goda kunskaper om Unesco:s världsarvskonvention, FN-systemet och det nationella världsarvsarbetet.
Du har tidigare erfarenhet av handläggning av kulturmiljöfrågor inom offentlig förvaltning samt kunskap om miljöbalken samt plan- och bygglovsprocesser. Att kunna förstå och läsa av kulturhistoriska värden i det fysiska landskapet är ett krav.
Arbetet är både strategiskt och operativt och sker till stor del genom samverkan.
Du har förmågan att skifta mellan olika arbetsuppgifter och vara bra på att ha kontinuerlig dialog både skriftligt och muntligt med en bredd av aktörer. Det är meriterande om du har erfarenhet av att utveckla digitala processer och arbetssätt.
Du är ansvarsfull, drivande, kommunikativ och initiativrik och har ett metodiskt och öppet arbetssätt. Till den här rollen söker vi dig som både är självgående och har en god samarbetsförmåga samt är serviceinriktad. Som person är du även prestigelös och öppen för att lära nytt samt bidrar med positiv anda till att skapa en god arbetsplats som präglas av engagemang och arbetsglädje. Du har en god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på både svenska och engelska med olika målgrupper. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är tillsvidare med provanställning 6 mån. Placering kan vara Visby eller Stockholm och för de flesta av våra tjänster kan vi erbjuda visst distansarbete upp till 50%.
Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2026. Märk din ansökan med diarienummer RAÄ-2026-1499 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksantikvarieämbetet
(org.nr 202100-1090), https://www.raa.se/
Storgatan 41 (visa karta
)
114 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Kulturmiljöavdelningen, Enheten för landskapsutveckling Kontakt
Monica Juneheim 0851918132 Jobbnummer
9861713