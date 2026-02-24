Handläggare till välkänt bolag
2026-02-24
Om företaget
Bolaget presenteras vid första intervjutillfället av ansvarig rekryterare.
Din roll
Vi söker nu två engagerade konsulter till ett spännande uppdrag inom fordons- och fleetadministration. Rollen passar dig som vill arbeta i ett kundnära team med fokus på service och effektivitet, och som trivs med att arbeta både digitalt och administrativt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Daglig kundkontakt via telefon och mejl med fleetkunder och löneadministratörer.
Genomföra digitala kundmöten och support kring administration och digitala verktyg.
Ansvara för implementation av nya kunder och utbildning i digitala system.
Hantera frågor kring månatligt löneunderlag och rapporter.
Ge förslag på effektiviseringar av kundernas vagnpark.
Har minst gymnasieutbildning, gärna med ekonomisk inriktning.
Har erfarenhet av kundservice, framförallt support via telefon och mejl.
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Meriterande
Kunskap om leasing och administration av fordon.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och trivs i en roll med mycket kundkontakt, där du får bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende. Du har en god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta i team, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt leveranser. Som person är du strukturerad och noggrann, med förmåga att hantera flera parallella ärenden utan att tumma på kvaliteten. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, är trygg i din kommunikation och uttrycker dig tydligt och professionellt.
Låter detta som dig? Då ser vi verkligen fram emot din ansökan!
Start: 1/5 - 2026
Omfattning: Heltid, 08:00-16:45 (45 min lunch)
Placering: Södertälje
Anställningsform: Konsultuppdrag på heltid fram till hösten 2027
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar bolaget med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. Vi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare via clara.strignert@clevry.com
. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
