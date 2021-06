Handläggare till SCB - Adecco Sweden AB - Ekonomiassistentjobb i Örebro

Prenumerera på nya jobb hos Adecco Sweden AB

Adecco Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Örebro2021-06-29Nu söker Adecco 2 st Handläggare med placering på SCBSCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör de i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. De har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare.Det är Insamlingsenheten för löner, sysselsättning och kodning som behöver två personer till löneteamet.Insamlingsenheten ansvarar för insamling och granskning av uppgifter från företag, som används för produktion av officiell statistik inom löne- och sysselsättningsområdet. Insamlingsenheten ansvarar även för uppgiftslämnarkontakter under insamlingens gång.Arbetet är teambaserat och löneteamet består av 12 personer. Totalt på enheten arbetar för närvarande 20 personer.2021-06-29Handläggarna kommer att förstärka löneteamet och i huvudsak arbeta med insamling, granskning och uppgiftslämnarkontakter gällande Labour Cost Survey (LCS). En undersökning som genomförs på uppdrag av Medlingsinstitutet och levereras till EU:s organisation för statistik (Eurostat).Arbetet innebär att självständigt utifrån arbetsrutinbeskrivningar och samarbete i löneteamet, kunna besvara frågor från företag och organisationer både via telefon och e-post. Arbetet innefattar också granskning av företags- och organisationers inlämnade data samt återkontakter för att säkerställa riktiga uppgifter.Gymnasium eller likvärdig utbildning.Minst ett års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.Kunskaper i MS Office eller likvärdigt.Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.Utöver detta ser vi även att du har:Gymnasieutbildning med inriktning mot företagsekonomi i kombination med minst två års erfarenhet av löner och/eller ekonomi på företag och/eller offentliga organisationer (exempelvis Kommuner)Du är självständig och har förmågan att strukturera ditt eget arbete.Du har erfarenhet av att möta företag och/eller organisationer i rådgivande situation gällande företagsekonomi och/eller löner,Du är noggrann och har samtidigt förmågan att se helheten, för att kunna avgöra om en parameter är avgörande för den aktuella statistiken.Du har kunskap om grundläggande begrepp inom företagsekonomi och lönehantering.OmfattningTjänsten som Handläggare är ett konsultuppdrag. Tjänsten är en del av vår personaluthyrning vilket innebär att du är anställd av oss på Adecco men arbetar ute hos kund. Anställningsformen är heltid.Uppdraget har start v 35 och pågår till V52, därefter kan möjlighet till förlängning finnas.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Cecilia Furusjö eller Daniel Weiderstål via Adeccos växel 010-173 73 00.Har du frågor angående registrering, var god kontakta Adeccos kandidatsupport: kandidatsupport@adecco.se alt via telefon: 08-598 980 10Välkommen med din ansökanVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-29Adecco Sweden AB5835950