Handläggare till Arbetsmarknadsenheten
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Personaltjänstemannajobb / Kalmar Visa alla personaltjänstemannajobb i Kalmar
2025-11-28
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Kommunledningskontoret i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Arbetsmarknadsenheten är organiserad under verksamhetsområde Arbete och välfärd, där även enheten Kunskapsnavet ingår.
På Arbetsmarknadsenheten jobbar vi med arbetsmarknadsåtgärder som exempelvis praktik och anställningsstöd av olika slag. Vi arbetar parallellt även med att olika utvecklande och kompetenshöjande inslag för deltagarna att ta del av.Publiceringsdatum2025-11-28Arbetsuppgifter
Arbetsmarknadsenheten söker nu en handläggare som kommer att jobba med arbetssökande individer i åldrarna 18-65 år och med olika bakgrund. Individerna anvisas till arbetsmarknadsenheten från samverkande aktörer i form av Socialförvaltningen, SFI och Arbetsförmedlingen. Arbetet som handläggare på Arbetsmarknadsenheten har varierande inslag med en gemensam nämnare- att hitta en väg fram för individen mot egen försörjning. Arbetet innefattar såväl administrativa arbetsuppgifter som möten med människor, samverkande och utvecklande inslag.
Som handläggare på arbetsmarknadsenheten arbetar du huvudsakligen med enskilda samtal, vilket kräver ett coachande förhållningssätt utifrån individens behov. Men gruppverksamhet kan också förekomma. Varje handläggare har specifika ansvarsområden som kan vara kopplade till olika yrkesområden, samverkansformer och arbetsuppgifter. En stor del av arbetet innebär att hantera tidsbegränsade anställningar relaterade till olika anställningsåtgärder. I dessa sammanhang representerar du arbetsgivaren. Det är viktigt att du kan anpassa dig till förändringar i regler och lagar inom arbetsmarknadsområdet och snabbt sätta dig in i de nya förutsättningarna. En ny förutsättning som arbetsmarknadsenheten och Kalmar kommun kommer att möta under 2026 är införandet av aktivitetskravet, som kommer att bli en viktig del av handläggarnas arbete.
I rollen som handläggare använder du verksamhetssystemet Accorda, som är grunden för administrationen och kräver god planering och noggrannhet. Kontakten med individer, handledare och arbetsplatser är avgörande för att utveckla arbetet och skapa nya möjligheter för de individer som arbetsmarknadsenheten finns till för.Kvalifikationer
Vi söker dig med examen på universitetsnivå inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. Du är en lagspelare som värdesätter nära samarbete med kollegor. Du är lösningsorienterad och redo att ta dig an utmaningar när de uppstår.
Som medarbetare hos oss behöver du vara flexibel, förändrings- och utvecklingsbenägen, nytänkande och prestigelös. Du ska ha ett respektfullt bemötande och vara skicklig på att presentera ditt arbete både skriftligt och muntligt.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är stöttande, coachande och har en förmåga att kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt, vilket är avgörande för rollen som handläggare.
Körkort är ett krav.
Provanställning kan bli aktuellt.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291808". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Erik Sjöberg erik.sjoberg@kalmar.se 0103520290 Jobbnummer
9619230