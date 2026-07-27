Handläggare till Arbetsmarknadsenheten
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2026-07-27
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Arbetsmarknadsenheten söker nu en handläggare som kommer att jobba med arbetssökande individer i åldrarna 18-67 år och med olika bakgrund. Individerna anvisas till arbetsmarknadsenheten från samverkande aktörer i form av Socialförvaltningen, SFI och Arbetsförmedlingen. Arbetet som handläggare på Arbetsmarknadsenheten har varierande inslag med en gemensam nämnare- att hitta en väg fram för individen mot egen försörjning. Arbetet innefattar såväl administrativa arbetsuppgifter som möten med människor, samverkande och utvecklande inslag.
Som handläggare på arbetsmarknadsenheten arbetar du huvudsakligen med enskilda samtal utifrån ett verktyg som heter BIP/SKAPA, vilket innebär ett coachande förhållningssätt utifrån individens behov. Gruppverksamhet kan också förekomma, både enskilt och tillsammans med kolleger. Hos oss har du dina egna ansvarsområden, medan andra arbetsområden delar du med dina kolleger. En stor del av arbetet innebär att hantera tidsbegränsade anställningar relaterade till olika anställningsåtgärder. I dessa sammanhang representerar du arbetsgivaren. Det är viktigt att du kan anpassa dig till förändringar i regler och lagar inom arbetsmarknadsområdet och snabbt sätta dig in i de nya förutsättningarna. Under 2026 möter Arbetsmarknadsenheten en ny förutsättning i form av aktivitetskravet, som utgör en viktig del av handläggarnas arbete.
I rollen som handläggare använder du verksamhetssystemet Arbete och Kompetens, som är grunden för administrationen och kräver god planering och noggrannhet. Kontakten med individer, handledare och arbetsplatser är avgörande för att utveckla arbetet och skapa nya möjligheter för de individer som arbetsmarknadsenheten finns till för.Kvalifikationer
Vi söker dig med examen på universitetsnivå inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. Du är en lagspelare som värdesätter nära samarbete med kollegor. Du är lösningsorienterad och redo att ta dig an utmaningar när de uppstår.
Som medarbetare hos oss behöver du vara flexibel, förändrings- och utvecklingsbenägen, nytänkande och prestigelös. Du ska ha ett respektfullt bemötande och vara skicklig på att presentera ditt arbete både skriftligt och muntligt.
Vi söker dig som är stöttande, coachande och har en förmåga att kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt, vilket är avgörande för rollen som handläggare.
Körkort är ett krav.
Innan anställning kan ske kommer arbetsgivaren att be om ett utdrag ur belastningsregistret.
Provanställning kan bli aktuellt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-12-01 Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun arbetar för lika möjligheter och en inkluderande arbetsplats. Vi ser gärna att våra medarbetare speglar den mångfald som finns bland kommunens invånare och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333868". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611 (visa karta
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391 26 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Vision
Michael Petersson +46103520286 Jobbnummer
10012101