Handläggare Säkerhet - inriktning säkerhetskydd
Sjöfartsverket / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-17
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Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Säkerhetshandläggare Säkerhetsskydd
med placering i Norrköping
Vill du bidra till samhällsnytta och stärka Sveriges säkerhet? Vi söker dig med eget driv och stort intresse för säkerhetsfrågor. Hos oss får du stora möjligheter till personlig utveckling och där din insats stärker Sjöfartsverkets förmåga till leverans.
Om enheten
Enheten för säkerhet och beredskap (ESB) är en central funktion som leds av myndighetens säkerhetschef. Enheten består av 15 medarbetare och fungerar som en styrande och stödjande funktion inom säkerhet, informationssäkerhet och beredskap. Vi har ett tydligt fokus på att stötta ledning, chefer och medarbetare inom dessa områden. Som handläggare säkerhet blir du del av Team säkerhet som består av flera personer som bl.a. ansvarar för områdena verksamhetsskydd och säkerhetsskydd. Sammanfattande är målet att Sjöfartsverkets tillgångar får det skydd som behövs.
För att komma in i rollen och lära känna verksamheten tar vi ansvar för ett individuellt introduktions- och utbildningsprogram som planeras utifrån din specifika bakgrund.
Dina blivande kollegor är erfarna och har hög kompetens och alla vill se dig lyckas.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med att upprätthålla och stärka myndighetens arbete inom säkerhetsområdet. Utifrån din erfarenhet, kompetens och utveckling kommer ansvar och uppgifter utökas.
I rollen ingår bland annat:
Sammanhålla samt ge stöd i arbete rörande säkerhetsskyddsavtal.
Sammanhålla samt ge stöd i arbete rörande säkerhetsprövning.
Arbeta med särskild säkerhetsskyddsbedömning.
Ta fram riktlinjer, rutiner, bedriva utbildning och rådgivning.
Samverka med Sjöfartsverkets verksamheter samt i övrigt med stödfunktioner vilka är centrala för att bygga och upprätthålla effektiva stödprocesser.
Samverka med andra myndigheter och med leverantörer.
Självfallet samverkar du internt inom hela ESB för att lösa dina uppgifter och som så behövs vara beredd att ge stöd inom hela enheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har....
relevant universitets- eller högskoleutbildning, gärna med inriktning på krisberedskap, riskhantering, samhällssäkerhet, säkerhetsskydd, samhällsvetenskap eller statsvetenskap (alternativt annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig)
erfarenhet av arbete med säkerhet
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har....
relevanta utbildningar i säkerhetsskydd
aktuell erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd inom offentlig sektor
erfarenhet av upphandling eller tidigare arbetat med analyser och upprättande av handlingsplaner.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person har du hög ambition med en vilja att utvecklas. Du behöver kunna ta ansvar för egna arbetsuppgifter och där arbeta självständigt förutsatt att inriktning förankrats. Du kan arbeta strukturerat och har lätt för att kommunicera tydligt. För rollen är det avgörande med god förmåga till samarbete och där bygga förtroendefulla relationer.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete någon dag i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast.
I denna rekryteringen tillämpas individuell lönesättning.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Vid frågor och dialog om dina förutsättningar, kontakta säkerhetschef Cay Pettersson, 076-695 5507 eller cay.pettersson@sjofartsverket.se
.
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771–630000.Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 9 augusti 2026.
Diarienummer: 26-04192
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654)
601 78 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjöfartsverket Jobbnummer
9968412