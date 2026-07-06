Handläggare riksintresse
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2026-07-06
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Riksantikvarieämbetet är Sveriges myndighet för frågor om kulturarvet. Vi arbetar för att kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer ska bevaras, användas och utvecklas. Vårt uppdrag styrs av regeringens mål för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda.
Handläggare riksintresse
Vi söker nu en handläggare till Enheten för Landskapsutveckling, vid Kulturmiljöavdelningen, med inriktning på kulturmiljövårdens riksintressen och remisser kopplade till kulturmiljön i samhällsutvecklingen.
Kulturmiljöavdelningen ansvarar för myndighetens arbete inom kulturmiljöområdet genom att verka för ett hållbart samhälle där en mångfald av kulturmiljöer kan bevaras, används och utvecklas. Vi leder och stödjer kulturmiljöarbetet i landet och verkar för att kulturmiljöintresset tillgodoses i samhällsplanering och byggande. Vi ansvarar också för att förvalta och tillgängliggöra digital kulturhistorisk information om fornlämningar och bebyggelse. Avdelningen består av fyra enheter varav en av enheterna är landskapsutveckling.
Enheten för landskapsutveckling ansvarar bland annat för myndighetens uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden. Här ingår arbetet med riksintressen och världsarv. Enheten besvarar remisser samt bedriver metodutveckling och kunskapsförmedling i frågor om kulturmiljöns förvaltning och utveckling. Aktuella frågor just nu är utbyggnad av energi- och infrastruktur, havsplanering, areella näringar samt restaurering, skydd och skötsel av områden. Enheten ansvarar även för samordning av myndighetens arbete med genomförandet av miljökvalitetsmålen samt för frågor om immateriellt kulturarv i relation till kulturmiljön. Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med handläggning av ärenden som rör kulturmiljövårdens riksintressen, såsom omprövningar och aktualiseringar, samt remisser kopplade till kulturmiljön i samhällsutvecklingen. Arbetet innefattar även handläggning av ärenden kopplade till den storskaliga energiomställningen.
En stor del av detta arbete handlar om att skapa och bibehålla goda kontakter med länsstyrelsen och andra riksintressemyndigheter.
Din kompetens
Vi söker dig som har högre utbildning inom bebyggelseantikvariska området, kulturmiljöområdet, t.ex. arkeologi, kulturgeografi eller annan likvärdig utbildning. Ytterligare utbildning, t.ex. inom samhällsplanering är meriterande.
Vi ser att du har erfarenhet av handläggning av kulturmiljöfrågor inom offentlig förvaltning och en förståelse för och vana av att hantera riksintressesystemet. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att hantera miljöbalken samt ha kunskap om plan- och bygglovsprocesser.
Arbetet är både strategiskt och operativt och sker till stor del genom samverkan både inom och utanför den offentliga förvaltningens förutsättningar. Att kunna förstå och analysera påverkan på kulturmiljön och kulturhistoriska värden i landskapsomvandlingen är ett krav. Arbetserfarenhet knutet till omprövningar av kulturmiljövårdens riksintressen är meriterande.
Du har förmågan att skifta mellan olika arbetsuppgifter då tjänsten är delad mellan handläggning av ärenden som rör riksintressen och remisshantering som rör storskaliga landskapsförändringar kopplat till den gröna omställningen.
Till den här rollen söker vi dig som både är självgående och har en god samarbetsförmåga samt är serviceinriktad. Som person är du noggrann, analytisk, prestigelös och öppen för att lära nytt samt bidrar med positiv anda till att skapa en god arbetsplats som präglas av engagemang och arbetsglädje. Det är vidare viktigt med god muntlig och skriftlig förmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är heltid och en tillsvidareanställning med provanställning 6 månader. Placeringsort är Visby. För de flesta av våra tjänster kan vi erbjuda visst distansarbete upp till 50%.
Välkommen med din ansökan senast den 11 augusti 2026. Märk din ansökan med diarienummer RAÄ-2026-2413 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksantikvarieämbetet
(org.nr 202100-1090), https://www.raa.se/
Storgatan 41 (visa karta
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114 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Kulturmiljöavdelningen, Enheten för landskapsutveckling Kontakt
Monica Juneheim monica.juneheim@raa.se 0851918132 Jobbnummer
9994044