Handläggare överförmyndarkansliet
2026-03-26
Vi söker nu en handläggare till överförmyndarkansliet för ett vikariat på ett år, med möjlighet till förlängning eller övergång till tillsvidareanställning
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Publiceringsdatum2026-03-26
Som överförmyndarhandläggare arbetar du med att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet i tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. Du ingår i ett kansli som hanterar ärenden för Ronneby, Karlshamn och Olofström - ett samarbete som skapar förutsättningar för en robust, tillgänglig och effektiv verksamhet.
Vi söker dig som relativt snabbt kan sätta dig in i arbetsuppgifterna och arbeta självständigt i rollen.
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
* Handlägga ärenden och fatta beslut enligt föräldrabalken och tillämplig lagstiftning.
* Självständigt driva ärenden från start till beslut, inklusive utredning och dokumentation.
* Rekrytera, introducera och ge stöd till gode män och förvaltare.
* Granska redovisningar och årsräkningar samt följa upp ekonomiska förhållanden.
* Arbeta aktivt med att säkerställa att inkomna årsräkningar granskas inom givna tidsramar.
* Hantera löpande kontakter och frågor från ställföreträdare, huvudmän och myndigheter.
* Delta i utvecklingsarbetet för att stärka kvalitet, digitalisering och samverkan.
* Bidra till utbildningsinsatser, informationsmöten och uppföljningar för ställföreträdare.
Arbetet innebär såväl myndighetsutövning som administration och kommunikation. Du kommer att ha många kontakter med ställföreträdare, huvudmän, myndigheter och samverkansparter. Som en naturlig del av arbetet ingår också utveckling och förbättring av rutiner, digitala processer och informationsmaterial. Tillsammans med dina kollegor arbetar du både självständigt och i team, med tydligt uppdrag att bidra till rättssäkra processer och ett gott bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, strukturerad och kan kombinera juridisk tillämpning med ett varmt samhällsengagemang. Du trivs i en roll där struktur, samverkan och kvalitet är i fokus.
Vi söker dig som:
* Har högskoleutbildning inom, ekonomi, samhällsvetenskap, juridik eller annan utbildning som bedöms relevant.
* Har aktuell erfarenhet av handläggning inom offentlig verksamhet eller myndighetsutövning.
* Har god förmåga att arbeta självständigt och driva ärenden från start till beslut.
* Har god förmåga att tolka och tillämpa lagar och regelverk.
* Har god förmåga att skapa förtroende i mötet med enskilda och samarbetspartners.
* Har god analytisk förmåga och arbetar strukturerat.
* Har mycket god digital kompetens.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete inom överförmyndarverksamhet.
* Erfarenhet av ekonomisk granskning, exempelvis årsräkningar.
* Erfarenhet av myndighetsutövning inom offentlig sektor.
* Erfarenhet av arbete inom socialtjänst, domstol eller liknande verksamhet.
* Erfarenhet av att ge stöd, utbildning eller vägledning till andra.
Du är trygg, stabil, strukturerad och har ett etiskt förhållningssätt i ditt arbete. Du skapar förtroende genom lyhördhet, tydlighet och empati. Du har en positiv inställning till förändring och trivs med att utveckla arbetssätt tillsammans med andra.
Du arbetar enligt Ronneby kommuns förhållningssätt professionellt, engagerat och välkomnande och bidrar till en kultur där vi alltid gör vårt bästa med hjärta och kvalitet.
ÖVRIGT
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vikariatet avser ett år, med möjlighet till förlängning eller övergång till tillsvidareanställning.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314454-2026-1".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837)
För detta jobb krävs körkort.
Ronneby kommun, Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingschef
Krister Svensson krister.svensson@ronneby.se 0457-618427
