Handläggare militär luftfart till Flygstaben
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-08-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Som handläggare militär luftfart i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Om Samordningssektionen i Flygstaben
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av Flygvapnet. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av Flygvapenchefen.
Samordningssektionen består av ett antal tjänster och funktioner som samordnar, stödjer och utvecklar flygstabens- och flygvapnets arbete. I samordningssektionen finns bla flygvapnets kvalitetschef, chefen för militär luftfart och publikationsansvarig i flygvapnet.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda erbjuds kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål. Vi erbjuder även våra anställda tre timmars fysisk träning i veckan, bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 st semesterdagar beroende på din ålder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare för militär luftfart stödjer du kvalitetschefen för det militära luftfartssystemet i FM (CQ ML) i dennes ansvar för att leda och samordna övervakningen av att gällande regler och förfaranden i det militära luftfartssystemet i Försvarsmakten följs.
Exempel på uppgifter:
• Utarbeta och fastställa dokumenterade rutiner av uppgifter för kvalitetschef i militär luftfart utifrån kravbild
• Verifiera genom revision att ställda krav efterlevs av verksamheten
• Årligen utarbeta och fastställa en revisionsplan för Militär luftfart i Försvarsmakten och för externa leverantörer till det militära luftfartssystemet
• Samordna externa tillsyner inom militär luftfart och bevaka att dess resultat omhändertas
• Utveckla kvalitetsarbetet inom det militära luftfartssystemet i samverkan med flygsäkerhetschefen samt övriga kvalitetschefer och företrädare för funktionsområden inom det militära luftfartssystemet
• Stödja vid FM internutbildning av kvalitetsrevisorer
• Bevaka förändringar i aktuella regelverk och analysera dess eventuellainverkan på den militära luftfarten
Utöver ovanstående förväntas du kunna stödja eller driva projekt för att kvalitetssäkra och förbättra strukturer och metoder för det militära luftfartssystemet.
KRAVPubliceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
• FM revisorsutbildning (3 dagar) eller motsvarande revisorsutbildning av ISO-certifierad utbildningsorganisation
• Flerårig erfarenhet som revisonsledare för kvalitetsrevisioner
• Flerårig erfarenhet av arbete med regelstyrd verksamhet
• Erfarenhet av att leda större projekt och-/eller komplexa verksamheter
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort. Dina personliga egenskaper
För tjänsten krävs att du är en självgående och handlingskraftig person, du är välbevandrad inom kvalitetsområdet och kan definiera vad som är viktigt för verksamheten. Du har en utvecklad analytisk förmåga, är noggrann,kommunikativ och fungerar väl i samarbetet med andra. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Utbildning och erfarenhet av regler för militär eller civil luftfart
• Erfarenhet att göra revisioner inom följande standarder:
• EN ISO 9001
• SS-EN 9120:2018
• SS-EN 9100
• Erfarenhet av uppföljning av underleverantörer
• Utbildning och erfarenhet om luftvärdighet enligt EMAR-krav samt övrig militär luftfart
• Utbildning och erfarenhet av arbete med verksamhetssäkerhet exempelvis Safety Management Systems (SMS)
• Erfarenhet av Försvarsmaktens ledningssystem och ledningsprocesser
• Erfarenhet av arbete i statlig förvaltning
• Fördjupningskurser inom kvalitetsområdet
• Goda kunskaper i MS Sharepoint, Minitab och förståelse för databashantering. Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Lön och förmåner: Enligt kollektivavtal.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Christer Andersson eller kvalitetschef militär luftfart Oscar Fritzdorf.
Fackliga företrädare
OFRO Lars-Olof Wretling
OFRS Caroline Nilsson
SACO Johan Nyström
SEKO Jan Salomonsson
Samtliga kontaktpersoner nås via FM växel på 08-788 75 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-26. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är bäst lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning och förmåner enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9477493