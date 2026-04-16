Handläggare med inriktning mot patientadministration
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala
2026-04-16
Verksamhetsstöd VO Funktionshinder
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du arbeta som handläggare hos oss på Verksamhetsstöd?
Verksamhetsstöd inom verksamhetsområde funktionshinder tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa och består av cirka tio medarbetare med olika professionell bakgrund. Vårt gemensamma uppdrag är att stödja chefer inom verksamhetsområdet i frågor som rör utveckling och uppföljning av arbetssätt och processer. Verksamhetsområdet består av habiliteringsverksamheter, hörsel- och synverksamheter, Audionommottagningen, Hjälpmedelscentralen, Tolkcentralen, Infoteket om funktionshinder och SUF (Samverkan Utveckling Föräldraskap) Kunskapscentrum.
Vi erbjuder ett spännande arbete i en positiv och kreativ arbetsmiljö. I arbetet ges möjlighet att flexibelt växla mellan distansarbete hemifrån och arbete på plats på
Kungsgärdets center. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad på 75-100?%. Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad. Läs om förmånerna här. (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/formaner/)
Ditt uppdrag
Du kommer att ha en central roll i verksamhetsområdets utvecklingsarbete rörande patientadministrativa frågor kopplade till journalsystemet Cosmic. Uppgifter omfattar bland annat hantering av vårdtjänster, kontakttyper, vårdåtaganden, registreringar, indata och kallelser samt att ta emot och besvara löpande förfrågningar. Du fungerar som ett kunskapsstöd till chefer och medarbetare genom att vägleda och utbilda kring Cosmic och tillhörande arbetsprocesser.
Vidare ansvarar du för framtagande och utveckling av lokala rutindokument samt har uppdraget som DocPlus-koordinator för patientadministrativa dokument. Vid behov tar du fram underlag för uppföljning och analys, till exempel kopplat till vårdprogram och KVÅ-statistik, och du deltar i både kortare och längre utvecklings- och projektarbeten tillsammans med kollegor inom verksamhetsstöd. Du samarbetar också med tillgänglighetssamordnare och administratörer inom verksamhetsområdet och deltar i både lokala och regionala utvecklingsforum.
Din kompetens
För tjänsten krävs god kunskap och vana att arbeta i journalsystemet Cosmic, inklusive förståelse för patientadministrativa arbetsprocesser i systemet. Vi söker dig som har relevant utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet och flera års erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården. Högskoleutbildning i någon av verksamhetsområde funktionshinders yrkesprofessioner är meriterande. Du har även erfarenhet av någon form av utvecklings- eller förbättringsarbete från ett vårdsammanhang. Du har god erfarenhet av Microsoft Office 365 och dess olika verktyg, samt uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet, har arbetat datadrivet med beslut, uppföljning och förbättringsarbete eller har goda kunskaper i Excel. Kunskap om Region Uppsalas rapport- och analysverktyg SAS Viya ses också som en tillgång.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du är trygg i din yrkesroll och kan hantera osäkra sammanhang med gott omdöme. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt på ett självständigt sätt.
Vill du veta mer?
För mer information om verksamheten och arbetet är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef My Säfström, tel: 018-611 68 29 eller e-post ?my.safstrom@regionuppsala.se
) Välj gärna e-post som en första kontaktväg.
Fackliga representanter nås via växeln 018-611 00 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH147/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Uppsala
