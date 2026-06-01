Handläggare logistik
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2026-06-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vår IT-avdelning i Uppsala växer och vi behöver nu utöka vår personalstyrka med en handläggare som tar hand om vårt lager och vår IT-materiel. Du kommer att följa Försvarsmaktens materielprocesser och dokumentera främst i våra interna IT-system. Du gillar listor och kalkylblad, ordning och reda. Arbetet sker i nära samarbete med våra IT-tekniker och handläggare på avdelningen. Någon tidigare erfarenhet från Försvarsmakten behövs inte.
Tjänsten har ett tydligt fokus på administration, men många praktiska delar finns också, främst rörande fysisk hantering av IT-materiel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Inventera och dokumentera avdelningens materiel
Genomföra beställningar/inköp i vårt interna stödsystem PRIO
Fysisk hantering av gods
Ansvara för avdelningens fordon, boka service mm.
Kontinuerlig kontakt med andra avdelningar vid garnisonen
Stödja vid flyttar och övningarPubliceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med lager och materielhantering
Gymnasieutbildning alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska
B-körkort manuell växellåda
Meriterande kvalifikationer
Stort intresse för teknik och IT
Truckkort
C-körkort
God förmåga att använda Microsoft Office, Excel
Dina personliga egenskaper
Du har lätt för att ta kontakt med människor och är serviceinriktad
Du är ansvarskännande och säkerhetsmedveten, noggrann och har sinne för ordning samt planering
Du uppskattar struktur och fritt arbete under ansvar
Du trivs med att arbeta i lag
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten
På avdelningen har vi god sammanhållning och en stark lagkänsla. Vi ställer upp för varandra och hjälper till där behov uppstår. Vi är också noga med att skapa en bra balans mellan arbete och fritid.
Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Goda utbildningsmöjligheter utifrån verksamhetens behov
Träning på arbetstid 3 timmar per vecka
Semesterdagar efter ålder. Till och med det år du fyller 29 år får du 28 dagar, från det år du fyller 30 år får du 31 dagar och från det år du fyller 40 år får du 35 dagarÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som inte är anställd i Försvarsmakten. Arbetstid är normalt 07:30 - 16:30, måndag till fredag. Flextid tillämpas när så arbetet tillåter. Tjänstgöring på icke ordinarie tjänstetid kan förekomma. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Arbetsort
Uppsala (Uppsala Garnison). Utbildning samt tjänstgöring på annan kan ort förekomma.
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta sektionschef Catharina Östlund, nås via växel (010-82 510 00).
Kontaktperson HR:
Hanna Ottosson 010-82 510 00 (växel)
Fackliga företrädare:
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9940052