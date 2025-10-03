Handläggare logistik
2025-10-03
Är du en positiv och noggrann person? Brinner du för service och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med varierande arbetsuppgifter och högt tempo? Försvarsmaktens telekommunikation- och informationssystemförband (FMTIS) söker en handläggare logistik till genomförandeavdelning (GA) Ronneby.
Om enheten
Genomförandeavdelning Ronneby är en del i Genomförandeenhet Syd, vars verksamhet säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda, dygnet runt - året om. Enheten består av drygt 180 medarbetare fördelade på 7 avdelningar på 6 orter inom Södra Militärregionens (MR S) område, varav GA Ronneby är en. GA Ronneby har i dagsläget 37 medarbetare fördelat på tre sektioner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Handläggare logistik är direkt underställd avdelningschefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp som funktionsansvarig för logistik. Du kommer att arbeta nära tillsammans med våra tekniker, produktionsplanerare samt enhetens kvartermästare för att utgöra en länk i vår materielförsörjning. Tjänsten är varierande och arbetsuppgifterna består av administrativa uppgifter så som exempelvis inköp, lagerhantering, godsmottagning, inventering, kassation. Praktiska uppgifter är vanligt förekommande så som truckkörning för att hantera gods och lager. Du har ett mycket nära samarbete med dina motsvarande kollegor på de andra avdelningarna. Du förväntas kunna delta på utbildning, växeltjänstgöring och övning på annan ort samt kunna verka i fältmiljö under kortare perioder.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasial utbildning eller erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete med logistik och administration
• God datorvana och goda färdigheter i Officepaketet
• B-körkort (manuell)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Som person är du noggrann och säkerhetsmedveten, har god initiativförmåga och är strukturerad i ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga, utför uppgifter med hög kvalitet samt har en vilja att vidareutveckla dig inom tjänstens kompetensområde och militära kunskaper. Vidare är du en lagspelare som har god social kompetens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av avrop och inköp
• Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem SAP/PRIO samt LIFT avseende materiel- och förnödenhetsprocessen samt inköp, eller motsvarande som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
• Genomförd värnplikt/GMU/GSU/Kombattantutbildning
• God fysisk förmåga är att föredra då tunga lyft förekommer
• Truckkort
• Militärt förarbevis
• BVKF kontrollant
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Förmåner
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Fysisk träning tre timmar i veckan på arbetstid
• 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Ronneby. Arbete förekommer i övriga delar av landet.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Linda Nordström
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Rebecca Thörnberg
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
SACO-F Agneta Landquist
SEKO Matz Felix
ORF/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln 0457-47 10 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
