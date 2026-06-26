Handläggare Internationell utbildning
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-26
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Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker en samordnare för internationell utbildning, för placering vid Utvecklingsenheten (UtvE).
FMUndSäkC förbättrar förutsättningarna för inriktning och uppföljning av svensk personals behov av internationella kurser inom underrättelse och säkerhetstjänst. Som handläggare internationell utbildning stödjer du bl.a. centrala processer och utveckling av interna metoder, genom att strukturera information och administrera delaktiviteter.
Sökande enhet:
Utvecklingsenheten är i en tillväxtfas och utvecklar samt samordnar underrättelse- och säkerhetstjänsten inom Försvarsmakten. Vi stödjer C Must och förbättrar utbildningar, följer upp underrättelsetjänsten och hanterar publikationer. Vi utvecklar även Natos doktriner inom funktionen och planerar gemensamma övningar.
På arbetsplatsen arbetar vi aktivt för hög trivsel och god arbetsmiljö. Vi lägger även stor vikt vid hälsofrämjande åtgärder. Vi vårdar en kultur som bygger på gemenskap samt uppmuntrar och möjliggör kompetensutveckling. Vi har flexibel arbetstid, vilket möjliggör en bra balans mellan arbete och privatliv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som handläggare internationell utbildning utgör du en kontaktpunkt för nationella- och internationella motparter, representerar FMUndSäkC i olika arbetsgrupper, handlägger olika utbildningsunderlag samt utför annat administrativt stöd. I första hand handlar det om att ur ett funktionsperspektiv strukturera och administrera svenska elevers tänkta utbildningar inom Nato eller bilateralt samt att underlätta samordning inom funktionsområdesutbildningar. Inriktningar och prioriteringar delges från central ledning, från funktionens utbildningschef samt från enhetsledning.
Som handläggare internationell utbildning ska du även:
Stödja med framtagning av olika besluts- och föredragningsunderlag
Vid behov stödja mottagande av internationella elever vid FMUndSäkCs utbildningar samt övrig internationell verksamhetPubliceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen
Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete
Erfarenhet av att strukturera/ administrera inom större projekt eller liknande
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper i Office-paketet, med tyngd på excel
Meriterande:
Administrativ erfarenhet från arbete inom Försvarsmakten, med fördel gällande internationell samverkan
Erfarenhet av arbete inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen inom Försvarsmakten
Erfarenhet att samverka både nationellt och internationelltDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt. Personlig flexibilitet och lyhördhet är andra egenskaper som värderas högt – inte minst därför att vi är i en tillväxtfas och anpassar tidigare tillvägagångssätt efter nya behov och krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetsort: Uppsala. Resor i tjänsten förekommer.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Befattningsnivå: Civil
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Stf chef utvecklingsenheten, Magnus Rosengren
HR-generalist, Hanna Danninge
Fackliga representanter:
Officersförbundet, Jonas Nilsson
Försvarsförbundet, Carolina Björkemyr
SACO, Stephen Haughey
Samtliga kontakter nås via växel 010-820 00 99
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-14. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9981505