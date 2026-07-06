Handläggare inom inköpsstöd
Kriminalvården / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2026-07-06
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Enheten för Kriminalvårdens Servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret och tillhör avdelningen för anstalt, häkte och frivård och ger stöd till hela myndigheten inom ekonomi och personaladministrativa processer samt förvalta och utveckla dem.
Anställningen är placerad inom sektionen för Ekonomiadministration. Sektionen ansvarar för leverantörsfakturor, inköpsstöd, E-handel, kundfakturor, intagnas medel, betalflöden, löpande redovisning, anläggningsredovisning, driftredovisning samt bokslut.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I din roll som handläggare stödjer och vägleder du Kriminalvårdens beställarorganisation i upphandlings- och avtalsfrågor. Du kommer att ansvara för att självständigt och med kvalitet ge support i ärenden om inköp och beställningar från verksamheten. Vid behov även genomföra beställningar, avrop och köp genom beställning från befintliga avtal, direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning upp till 100 000 kr. Det förekommer även att vi utför direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning över 100 000 kr inom vissa områden eller efter dialog med inköpsenheten.
Du kommer att genomföra utbildningar för utsedd beställarorganisation och nya chefer samt svara på frågor och lära dem bli trygga i sin roll när det gäller beställningar och inköp. Ytterligare kommer du att arbeta med beställningsflödet, logistikflödet och omfördelning av kostnader för tjänstekläder samt intagnas kläder. Uppdraget innefattar även att kontinuerligt arbeta med utveckling och effektivitetsökning för dessa aktuella processer.
Rollen kan även vid behov omfatta andra arbetsuppgifter inom sektionen såsom att agera back-up till sektionens supporttelefon.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du arbetar bra med andra människor och bidrar till en god arbetsmiljö. Du har även lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Som person ser du möjligheterna i förändringarna och tar ansvar för din uppgift genom att själv strukturera upp ditt angreppssätt. Vidare har du en god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och har förmågan att anpassa sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
YH-utbildning inom inköp, alternativt annan utbildning inom inköp i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
Erfarenhet av arbete med inköp
Erfarenhet av att lära ut till andra och hålla i utbildningar.
Förmåga att uttrycka sig väl i skrift och tal på svenska.
Det är även meriterande med:
Utbildning inom LOU
Erfarenhet av inköpssystemet Visma Proceedo
Erfarenhet av e-handel och leverantörshantering
Goda kunskaper i Microsoft OfficeÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Sektionen för ekonomiadministration Kontakt
Gruppchef
Maria Jättne Maria.Jattne@kriminalvarden.se 011-4963855 Jobbnummer
9992941