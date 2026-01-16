Handläggare informationssäkerhet
2026-01-16
För vår kunds räkning söker vi just nu en handläggare inom säkerhet till Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-03-29 och pågå till och med 2026-12-31 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Ditt uppdrag som handläggare kommer riktas mot informationssäkerhetsområdet inom främst säkerhetsskydd. I ditt uppdrag kommer du arbeta med:
Förvaltning och livscykelhantering av särskilda informationssystem samt stöd till användare kopplat till detta.
Utbildningar kopplat till informationssäkerhet inom främst till säkerhetsskydd för medarbetare hos kunden.
Hantering av handlingar och diarieföring med särskilda säkerhetskrav.
Informationsklassning av handlingar av uppgifter utefter kundens informationsklassningsmodell, Offentlighets- och sekretesslagen samt säkerhetsskyddslagen.
Handläggaren ska löpande rapportera sitt arbete till främst säkerhetsskyddsstrateg informationssäkerhet eller biträdande säkerhetsskyddschef beroende på ämnesområde och förväntas kunna rapportera status i form av tid, kostnad och kvalitet.
Uppdraget präglas av krav på god pedagogik, kommunikation och samarbetsförmåga.
Övrigt: Start: 2026-03-29 Slut: 2026-12-31 Omfattning: 100% Placering: Stockholm Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning är en den av processen. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet i roll som handläggare eller administratör inom offentlig verksamhet.
Minst ett (1) års dokumenterad yrkesmässig erfarenhet av informationsklassning och sekretessbedömning enligt OSL kap. 15, 18, 19.
Minst ett (1) års dokumenterad yrkesmässig erfarenhet av diarieföring enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av arbete i verksamhet med höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Minst ett (1) tidigare uppdrag där konsult arbetat med systemadministrativa uppgifter i Windowsmiljö, av tex inställningar och programinstallation.
Minst ett (1) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att utveckla processer i och rutiner inom informationssäkerhets och/eller säkerhetsskyddsområdet.
Grundläggande utbildning/ kurs inom informationssäkerhet, inkluderande vanligt förekommande IT-säkerhetshot och vanligt förekommande säkerhetslösningar och åtgärder.
Erfarenhet av att utveckla, genomföra och följa upp minst en (1) utbildningsinsats inom säkerhetsskydd eller informationsklassning.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se Så ansöker du
