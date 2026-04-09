Handläggare folkbokföring
Skatteverket / Juristjobb / Luleå Visa alla juristjobb i Luleå
2026-04-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Luleå
, Haparanda
, Skellefteå
, Gällivare
, Lycksele
eller i hela Sverige
Trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare inom folkbokföring har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär utredning och många kontakter. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Det innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. I din arbetsvardag möter du människor med olika bakgrund och begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala brevlådor i din kontakt med privatpersoner och andra myndigheter. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut. Vissa ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid.
Arbetets innehåll bestäms utifrån verksamhetens behov. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Är du intresserad kan du även delta i olika förbättrings- och utvecklingsuppdrag parallellt med dina vanliga arbetsuppgifter. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du tillhör folkbokföringssektion 1 eller 2 på Folk- och fastighetsenhet 5 på Folk- och fastighetsavdelningen. Din placering är i Luleå.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
ha ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
kunna tala och skriva enkelt och tydligt på både svenska och engelska
kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom juridik eller för tjänsten annan relevant högskoleutbildning alternativt flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning inom statlig myndighet.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning i form av utredning/kontroll från offentlig verksamhet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Solna (visa karta
)
171 94 SOLNA Arbetsplats
Solna Kontakt
Britt Nordström, ST britt.nordstrom@skatteverket.se Jobbnummer
9844115