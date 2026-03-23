Handläggare bouppteckning
2026-03-23
Trivs du med kundkontakt och vill skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som bouppteckningshandläggare får du ett omväxlande och lärorikt arbete som ger dig möjlighet att göra skillnad.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med handläggning och utredning av ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Det innebär att du granskar och bedömer olika typer av bouppteckningsärenden. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning och fattar beslut. Ärenden som du kommer hantera ställer krav på snabbhet och effektivitet. Många ärenden är enkla och snabba medan andra tar mer tid.
Att ge service till våra kunder är en självklarhet. Du har dagligen kontakt med enskilda personer, offentliga aktörer och företag via telefon, e-post och brev. En viss del av administrativt arbete ingår.
Du kommer självständigt driva dina ärenden och samverka med andra. Vi arbetar utifrån ett teambaserat arbetssätt, vilket innebär att du arbetar nära dina kollegor och ni arbetar tillsammans mot gemensamma mål. I teamarbetet får du även själv ta ansvar och vara med och driva arbetet framåt. Du lär dig och får nya kunskaper både på bredden och på djupet. Det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.
Bouppteckningsverksamheten ingår i Folk- och fastighetsavdelningen på Skatteverket. På våra bouppteckningssektioner är vi cirka 30 personer. Placeringsort Härnösand.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- tala och skriva enkelt och tydligt
- vara noggrann
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 hp gamla systemet) inom ekonomi, juridik, eller för tjänsten annat relevant område, alternativt aktuell och relevant arbetslivserfarenhet där du arbetat med handläggande av arbetsuppgifter som innebär utredning och att fatta beslut.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från offentlig sektor där du har arbetat med handläggande av arbetsuppgifter som inneburit utredning och att fatta självständiga beslut. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av familjerätt, antingen genom att ha läst kurser eller genom praktiskt arbete på exempelvis advokatbyrå eller begravningsbyrå.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
I det här jobbet finns det på grund av arbetsuppgifternas karaktär inte möjlighet att arbeta hemifrån.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/230". Omfattning Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Eva Månsson, sektionschef 010-5779522,eva.m.mansson@skatteverket.se
9812029