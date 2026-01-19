Handläggare AME
2026-01-19
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Tibro kommun genomför en riktad satsning med stöd av projektledare att öka innanförskapet för de individer som erhåller ekonomiskt bistånd. Arbetet är särskilt viktigt utifrån kommande lagstiftning kring aktivitetskrav- och plikt. Ditt uppdrag är att på kort och lång sikt att dessa individer ska påbörja studier eller få en anställning. Du träffar individer enskilt men även är aktiv i gemensamma gruppaktiviteter tillsammans med övriga kollegor på Tibro kompetenscenter.
Som handläggare ansvarar du för att:
* Stötta och stegförflytta deltagare med försörjningsstöd och ytterst minska antalet kommunmedlemmar som erhåller ekonomiskt bistånd.
* Planera för, möta, handleda deltagare (i första hand) med ekonomiskt bistånd.
Alla medarbetare på Tibro kompetenscenter har en gemensam målsättning i sina respektive uppdrag, vilket är Ökad självförsörjning och en meningsfull vardag. Som medarbetare är Du därmed en viktig del av kommunens arbete för att möta individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden och/eller behöver stöd att karriärväxla.
Du kommer arbeta med individer i många sammanhang tillsammans med alla kollegor inom Tibro kompetenscenter. Detta kan vara ungdomar som inte går i gymnasiet, utrikesfödda som behöver särskilt språkstöd, personer som varit arbetslösa länge och individer som beviljats ekonomiskt bistånd. En röd tråd i ditt arbete är mötet - att se individen, att möta där den befinner sig och med flera insatser stötta individen både i riktning mot arbete och studier.
Genom nära samarbete såväl inom som utanför kommunens verksamheter stöttar du individen mot egen självförsörjning. Du är en viktig del i det gemensamma arbetet att planera, genomföra och följa upp. Du bidrar till det gemensamma arbetet med att säkerställa en trygg, inkluderande och motiverande miljö, samt bidrar till utveckling av arbetsmetoder och insatser.
Arbetsmarknadsenheten är en del av Tibro kompetenscenter, så du samarbetar med alla kollegor inom verksamheten. Du kommer medverka i ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Du kommer ha möjlighet att påverka och utveckla verksamheten och kommer att arbeta i ett engagerat team samarbetar både i stort och smått.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, exempelvis beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av liknande arbete i form av arbetsledning eller handledning i lärande sammanhang, god kunskap om samverkansaktörer i och utanför kommunen, vana att dokumentera i arbetsinriktat arbete samt kännedom kring arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
I vår verksamhet är det viktigt att ha en positiv människosyn. Vi vill se och stödja individens egna resurser. Du är en person som entusiasmerar, skapar engagemang och har individens fokus. Du är strukturerad, flexibel och trivs att arbeta såväl självständigt som i nära samverkan med andra. Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/tibro
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro kommun
(org.nr 212000-1660) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Kontakt
Chef Tibro kompetenscenter
Mattias Gustafsson Mattias.gustafsson@tibro.se 0504-18160 Jobbnummer
9692348